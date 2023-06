Von der Praktikantin zur Chefin: Inga Rossbach wächst in die Rolle der Hurricane-Festivalleiterin

Von: Ulla Heyne

Fast zehn Jahre ist es her, dass Inga Rossbach sich in das Hurricane-Festival in Scheeßel verliebt hat. Inzwischen ist aus der ehemaligen Praktikantin eine der verantwortlichen Personen für das Event beim Veranstalter geworden und übernimmt in diesem Jahr erstmals die Festival-Leitung am Tage.

Scheeßel – Die Tage von Inga Rossbach sind lang und voll: Ein Telefonat jagt die nächste Videokonferenz, zwischendurch ins Büro an die Elbe. Drei Wochen vor dem Hurricane läuft das gesamte „Festival Production“ Team von Veranstalter FKP Scorpio auf Hochtouren. „Nächste Woche, wenn wir unseren Popup-Store im Ortskern eröffnen, kommt die nächste Phase mit ganz eigenen Vibes“, berichtet die 31-Jährige, die das Musikspektakel seit 2013 mitbetreut, zunächst als „rechte Hand“ von Festivalleiter Jasper Barendregt, dann mit zunehmend mehr Verantwortung.

Dann stehen Termine vor Ort im Vordergrund, „auf’m Acker“, wie die gebürtige Rheinländerin es nennt, Treffen mit Behörden, Landwirten oder Jägern. Aber am nächsten Mittwoch laufen auch die beliebten wöchentlichen Anwohnerführungen über das Festivalgelände, das sich in nur wenigen Wochen zur Infrastruktur einer Kleinstadt mit knapp 80.000 temporären Einwohnern mausert.

Inga Rossbach. © Ulla Heyne

Die Führungen sind ihr besonders lieb und wichtig. Nicht nur, „weil wir hier erfahren, wie die Anwohner ticken, ihre Sorgen und Nöte. Wenn wir das nicht wüssten, würde ein wichtiger Baustein fehlen.“ Sondern auch, weil sie hier wieder greifbar wird, die eigene Faszination, das „krasse Gefühl“, das die ehemalige Praktikantin beim Blick hinter die Kulissen einer so großen Maschinerie damals erfasst hatte. Das war 2011, als sich Rossbach nach Monaten Freiwilligendienst bei Kindern eines Problembezirks in Südafrika mit Kindern und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer heimischen Grundschule um einen Ausbildungsplatz in der Veranstaltungsbranche bewarb. Das FSJ hatte Spaß gebracht, aber auch Klarheit: „In dem bestehenden System kann man unmöglich den Bedürfnissen von 30 Kindern gerecht werden.“

Schon zu Schülerzeiten ehrenamtlich Festivals mitorganisiert

Nun, mehr als eine Dekade später, kümmert sich die anpackende Pragmatikerin um die Bedürfnisse von bis zu 78.000 Festivalisten. Schon zu Schülerzeiten hatte sie ehrenamtlich Festivals mitorganisiert. Praktikum, Ausbildung und anschließend ein Job im Team des Hamburger Konzertveranstalters: ein Traum für das bekennende „Landei“ aus dem Westerwald. Die damals 22-Jährige wuchs an und mit ihren Aufgaben. Dass sie dabei viel von ihrem Mentor Jasper Barendregt gelernt hat, daraus macht sie keinen Hehl. Vor allem aus der Gelassenheit, in stressigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Sein Spruch „Die Kirche im Dorf lassen“, der ist ihr längst zum Mantra geworden. Zum Beispiel im legendären Unwetterjahr 2016, als ein Großteil der Bühnenauftritte wegen Starkregen abgesagt werden musste. „Da habe ich seine Ruhe bewundert, wie er den Leuten ins schlammverkrustete Gesicht geblickt hat bei der Verkündung, dass trotz stundenlangen Arbeit im Schlamm doch noch nicht wieder eröffnet werden kann, weil es schon wieder regnet.“ Seine umsichtige Art habe deeskaliert. „Schließlich wollen wir nicht die Welt retten, sondern veranstalten nur ein Festival.“

Der Stress, die langen Tage: Das alles wird wettgemacht durch die besonderen Festival-Momente. Etwa, wenn sie in seltenen Augenblicken zwischen den Musikfans steht und die Atmosphäre einsaugt. Oder der Blick von der Bühne in glückliche Gesichter. „Dazu suche ich mir meistens ein Liebhaberkonzert aus, Samstagnachmittag oder so.“

Viel Zeit bleibt dazu nicht; nachdem Rossbach immer mehr Verantwortung auch bei den anderen von ihr betreuten Festivals übernommen hat – beim Mera Luna in Hildesheim, dem Plage Noire und dem Metal Hammer am Weißenhäuser Strand –, tauscht sie mit Teampartner Barendregt dieses Jahr die Rollen. Erstmals übernimmt sie die Tages-Festivalleitung, er wechselt in ihre „Nachtschicht“.

Wir sind ein Team und treten auch so auf.

Rossbach als neues Gesicht des Hurricanes? Das würde sie so nicht unterschreiben: „Wir sind ein Team und treten auch so auf. Daneben nehmen wir natürlich auch einzeln Termine zu unterschiedlichen Bereichen wahr, die wir zwischen uns aufgeteilt haben, um Kapazitäten zu schonen.“ So ist sie dieses Jahr für die Deko verantwortlich: die Banner an Bauzäunen und neben den Bühnen, die Projektionen auf dem Zelt, die Lichterketten. „Es gibt viele kleine Stellschrauben.“ Für Anregungen hierzu, aber auch zu den Abläufen besucht sie auch andere Festivals. Letztlich sei es aber wichtig, sich dabei nicht zu verlieren. „Davor bewahren allerdings schon unsere Wappentiere inklusive ganz eigener Farbgebung.“

Unter den vier von ihr betreuten Festivals nimmt das Hurricane eine Sonderstellung ein. Warum? Die junge Frau mit den weißblond gefärbten Haaren überlegt einen Moment. Liegt es daran, dass sie sich bei ihrem ersten Hurricane 2014 gleich ins Festival verliebte? Daran, dass sie hier nach zehn Jahren fast jeden Winkel kennt? An dem gemischten Publikum, Fans aus der Region, Großstädter und die „Zaungäste“ von nebenan? Oder daran, dass die Beziehungen zu den Akteuren – Behörden, Gewerken, Polizei und Feuerwehr – gewachsen sind und man professionell, aber vertraut und vor allem auf Augenhöhe miteinander umgeht?

Wohl ein bisschen von allem. Und: Als sie während der Pandemie Spaziergänge im Grünen für sich entdeckt hatte und daraufhin beschloss, wieder aufs Land zu ziehen, „weil man in Hamburg erst mal 20 Minuten fahren muss, um in der Natur zu sein“, fiel ihre Wahl auf den Landkreis Rotenburg. Schließlich hatte sie sich doch in der Region mittlerweile einen Freundeskreis aufgebaut.

Dass sie vor einem Jahr im Beekeort landete: fast Zufall. Zuerst habe sie Bedenken gehabt, Arbeits- und Wohnort so nah beieinander zu haben. Sie sind genauso zerstreut wie ihre Befürchtung, im Privaten ständig auf das Hurricane angesprochen zu werden. „Die Leute hier respektieren deine Privatsphäre.“ Das weiß sie genauso zu schätzen wie den schnellen Weg in die Natur. Und wohin führen ihre Spaziergänge nach einem langen Arbeitstag? Gern in die Wälder rund um den Eichenring.