Demokratie am Reck

Grundschule weiht von Schülern geplanten Kletterturm ein

Scheeßel – Kletterwand, Hangelstange, zweistöckiger Turm und eine steile Rutsche für den Rückweg – schick sieht er aus, der neue Kletterturm am Kreuzberg. Seit Ende der Herbstferien ist das mehr als 20 000 Euro schwere Projekt in frischem Grün in den Pausen stark umlagert – bis zu 36 Schüler hat Hausmeister Markus Lesser schon auf dem neuen Prestigeobjekt der Grundschule gezählt.