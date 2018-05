Ein Defi für Abbendorf

Ortsrat bewilligt Zuschuss für Defibrillator-Kauf / Standort im Feuerwehrhaus

+ Der Defibrillator, wie er vom Landkreis und von der Sparkassenstiftung bezuschusst wird, ist in einer Erste-Hilfe-Tasche verstaut.

Abbendorf - Von Lars Warnecke. In einer handlichen roten Tasche hängt das Gerät unter einem grünen Schild mit einem Herz, einem Blitz und einem Kreuz an der Wand. Im Ernstfall kann es Leben retten. In der Einheitsgemeinde gibt es Defibrillatoren, kurz Defis, schon an vielen öffentlichen Orten im Notfall griffbereit – sowohl im Kernort als auch in den Ortschaften. Nun will auch Abbendorf nachziehen. Auf Antrag des Dörpsvereins soll der kleine Lebensretter angeschafft werden, der auf Knopfdruck einen Elektroschock abgibt, um ein aus dem Takt geratenes Menschenherz wieder in seinen normalen Rhythmus zu bringen.