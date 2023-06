„De Beekscheepers“ feiern 50-jähriges Bestehen in Scheeßel

Von: Ulla Heyne

Ein seltenes Bild: Alle Beekscheepers-Vorstandsvorsitzenden sind zum Interview auf der Bühne vereint, Kai-Christine Humrich (v.l.), Hans-Werner Peters, Bernd Ostenfeld, Helmut Behrens, Jörn Klee, Uwe Wahlers und Thomas Bödecker. © Heyne

Eine Festschrift, eine Ausstellung und viele Festredner: „De Beekscheepers“ feiern 50-jähriges Bestehen.

Scheeßel – 50 Jahre Vereinsgeschichte in fünf Minuten Rede – die Vorsitzende der „Beekscheepers“ Kai-Christine Humrich ahnte am Freitag zum Jubiläum des 50-jährigen Vereinsbestehens schon, dass ihr das nicht ansatzweise gelingen würde. Musste es auch nicht, sollten beim zweieinhalbstündigen Festakt doch zahlreiche Wegbereiter und -begleiter des Trachten- und Tanzvereins zu Wort kommen.

Und der ist, wie so gut wie alle Redner in ihren Grußworten betonten, beileibe nicht rückwärtsgewandt. Vielmehr handelt es sich um einen Verein, der schon früh die Weichen stellte für Weiterentwicklung, Einbindung der Jugend (die Scheeßeler waren die ersten, die Jugendvertreter in den Vorstand holten) und Nachwuchsförderung. Ganz schön progressiv für die damalige Zeit – dass den Trachtentänzern von der Beeke das Mitmarschieren der ersten Kindergruppe in diesem Bereich beim Tag der Niedersachsen 1981 richtig Ärger bei den „Offiziellen“ einbrachte, sorgte für manch anekdotische Randbemerkung.

Vorsitzende Kai-Christine Humrich (l.) lässt sich Anja Witte vom Ausstellungsteam in das „Beekscheepers-Fotoalbum“ erklären. © Heyne

Die zahlreichen Festredner zeichneten am Freitag beim Festakt für geladene Gäste das Bild eines Vereins, der sich die Werte „Tradition, Weltoffenheit, Gastfreundschaft“ auf die Fahnen geschrieben hat. „Bei Euch sind Heimatbindung und Weltoffenheit keine Gegensätze“, betonte Elke Twesten, die Vorsitzende des eng verbandelten Heimatvereins. Genau diese Werte finden sich auch auf dem Titel der Festschrift „De Beekscheepers: In Tracht to Hus und up Tour“ wieder. Nach 18 Monaten Entstehungszeit lag die 150 Seiten schwere, auch dank des Archivs von Klaus-Dieter Winkelmann reich bebilderte und mit Zeitungsartikeln bestückte, Schrift zwei Stunden vor der Feier druckfrisch vor – „just in time, das können wir Beekscheeper“, kommentierte Humrich mit einem Augenzwinkern.

Die Leiterin des Festschrift-Ausschusses Sandra Witte führte die Besucher in ihrem Kurzabriss durch 50 Jahre Vereinsgeschichte, von der Gründung nach Querelen bei den „Originalen“, die bekanntlich zur Abspaltung der damals „jungen Wilden“ geführt hatte, die mehr Mitspracherecht und Demokratie einforderten. Diese Werte sollten später auch zwei wichtige Säulen im Vereinsgeschehen werden, „ein solides Fundament, auf dem man aufbauen konnte“, wie der erste Vorsitzende des jungen Vereins Helmut Behrens, damals gerade einmal 29, auf dem Meyerhofgelände nicht ohne Stolz vermeldete. Im Kurzinterview mit Moderator Jörn Klee kamen alle seine „Kollegen“, also ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu Wort; jeder gab eindrucksvoll Zeugnis über den eigenen Gestaltungswillen und die eigenen gesetzten Schwerpunkte, vom Ausbau des Schafstalls als „Heimat“ der Beekscheepers bis zur jüngsten Einrichtung der ersten Tanzgruppe im Kindergartenalter durch die aktuelle Vorsitzende Humrich.

Sichtlich stolz auf die druckfrische Festschrift: Projektleiterin Sandra Witte. © Heyne

Die Jubiläumsschrift spiegelt laut Twesten „viel dessen wider, was Euch und Euren Spirit ausmacht“ – und sie enthält viele der besonderen Momente, die laut Humrich „viele Mitglieder in ihrem Herzen tragen.“ Schlaglichter, die an diesem Abend nur angerissen werden konnten, sind zum Einen besondere Begegnungen wie der Besuch des Bundespräsidenten Karl Carstens 1983 bei seiner Nord-Süd-Wanderung durch die Republik, Projekte wie „Vier Hochzeiten in Europa“, aber auch kuriose Auftritte wie bei der Kieler Woche, im Eurostrand Fintel, im Disneyland Orlando, bei der Musikschau der Nationen: „Alle anderen waren mit mindestens 30-köpfigen Orchestern dabei, wir hatten Willi Leuenroth an der Klarinette und Manni Küppers am Akkordeon, um die Halle mit 7 000 Zuschauern zu beschallen“, schmunzelte Witte.

Neben den internationalen Fahrten (mehr als 80 in 24 Länder sind es bis jetzt) und Netzwerken zu mehr als 70 anderen inländischen Gruppen ist es wohl eine besondere Gabe der „Beekscheepers“ mit aktuell 550 Mitgliedern, Kontakte und Vernetzungen zu nutzen und zu pflegen und so die Verantwortung auf vielen Schultern zu verteilen, darunter auch die des Nachwuchses.

Die Strahlkraft des ebenso traditionsbewussten wie in die Zukunft gewandten Vereins, das betonten der stellvertretende Landrat Hans-Jürgen Krahn und Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, reicht weit über die Grenzen des Landkreises Rotenburg und der Region hinaus; Krahn lobte die Beekscheepers als „Botschafter für unseren Landkreis und unser Land und eine Augenweide“, die Rathauschefin betonte: „Ihr lebt Völkerverständigung – nicht in den sozialen Medien, sondern real und in Farbe!“

Eine von beiden Seiten besondere Geste: Als Stellvertreter der „Originalen“ überbrachte Wolfgang Bassen Grußworte. Er freute sich, dass nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch innerorts eine Annäherung und „Völkerverständigung“ möglich ist und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, unter anderem bei der Bewerbung beim Landestrachtenverband, die zur Kürung „Tracht des Jahres“ geführt hatte.