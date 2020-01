Teilweise mehrere Jahrzehnte sind die Eichen an der L 130 alt. Dass sie zugunsten von Linksabbiegerspuren gefällt werden sollen, will die Bürgerinitiative „Scheeßel für den Planeten“ nicht hinnehmen. Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte: Zu einer Kreisel-Lösung, mit der sich der Knotenpunkt im Kreuzungsbereich L 130 / Fuhrenkamp theoretisch entschärfen ließe, wird es definitiv nicht kommen. Warum das so ist, wie sie selbst zu den umstrittenen Baumfällungen, die für die geplanten Linksabbiegerspuren notwendig wären, steht und warum vor Ort letztendlich nicht alles so bleiben kann, wie es ist – das haben wir Scheeßels Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) im Interview gefragt.

Frau Dittmer-Scheele, Sie hatten Ende vergangener Woche ein Gespräch mit der Bürgerinitiative (BI) „Scheeßel für den Planeten“, die sich gegen Baumfällungen an der L 30 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreuzung einsetzt. Was ist dabei herausgekommen?

Wir hatten eine sachliche Gesprächsrunde. Die Vertreter der Gemeinde und der Planungsbüros haben die Vertreter der BI unmittelbar über den Sachstand informiert. Die BI bedankte sich für die Information und kündigte erwartungsgemäß an, sich weiterhin gegen die Baumfällungen zu engagieren.

Wie ist denn nun eigentlich der aktuelle Sachstand?

Die Gemeinde Scheeßel muss den Verkehrsknotenpunkt ausbauen – dazu sind wir verpflichtet. Das entspricht den langjährigen Forderungen, die uns im Zuge der Aufstellung der Bebauungspläne in dem Bereich rechts und links des Fuhrenkampes richtigerweise gestellt wurden. Erstmals im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan Fuhrenkamp II im Jahre 2004 wurde eine Verkehrsfläche zum Ausbau des Knotenpunktes festgesetzt. Damals war ein Ausbau als Kreisel angedacht. Als es mit der geplanten Umsetzung des Kreiselbaus 2005 konkreter wurde, gab es Widerstand aus den Baugebieten Fuhrenkamp, dem sich dann auch eine Ratsfraktion anschloss. Angeführt wurde damals, dass ein Kreisel für Fußgänger und Radfahrer nicht sicher sei. Die Gemeinde hat den geplanten Ausbau unter anderem aufgrund der Widerstände zunächst ruhen lassen.

Wieso nicht sicher kreuzen? Da gibt es doch die Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer?

Schon damals galt – wie heute auch noch: Wenn ein Kreisel gebaut wird, muss die Bedarfsdruckampel zwingend weichen. Das haben die zuständigen Behörden eindeutig klargestellt.

Kann denn nicht ein Kreisel mit Fußgängerüberwegen – wie beim Beekekreisel oder eine Ampelregelung – ohne Abbiegespuren gebaut werden? Dann müssten doch weniger oder keine Bäume weichen?

Das wäre natürlich schön. Beides ist aber nicht durchsetzbar. Entscheidend ist, dass die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Lage des Knotenpunktes nach wie vor als Außerortslage beurteilen. Daran lässt sich nicht rütteln. Wir werden als Gemeinde nicht erreichen, dass der Ortsdurchfahrtstein und das Ortsschild in Richtung Helvesieker Brücke vorgezogen werden. Da sind die zuständigen Stellen sehr klar. Unsere wiederholten Anfragen haben das nicht verändert. Die zuständigen Stellen verweisen auf die einschlägigen Vorschriften: Da sich aus Richtung Helvesiek kommend die Ortseinfahrt beidseitig als nicht bebaut darstellt und keine Zufahrten bestehen, wird der Stein nicht versetzt. Die Gemeinde ist verpflichtet, im Baugebiet „HeLLa“ eine Lärmschutzwand zu bauen. Daher wird eine Bebauung für Außenstehende auch nicht sichtbar sein bis zum Knotenpunkt.

Welche Möglichkeiten bleiben der Gemeinde?

Es gibt nur die Chance, einen Kreisel zu bauen, der dann aber keine bevorrechtigten Kreuzungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer hat – also quasi das, was 2005 auf Widerstand stieß. Oder aber eine ampelgeregelte Kreuzung mit Abbiegespuren, die auch für Fußgänger und Radfahrer bevorrechtigte Kreuzungsmöglichkeiten vorsieht – also die Variante, gegen die sich die Initiative „Scheeßel für den Planeten“ jetzt wendet. Die einschlägigen technischen Regelwerke muss die Gemeinde beachten – das wird aufgrund der Vorschriften zwingend eingefordert vom Straßenbaulastträger der Landesstraße.

Und wenn einfach eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h beantragt wird?

Das ändert nichts an der Einstufung als Außerortslage. Im übrigen wurde ein entsprechender Antrag negativ beschieden.

Kann denn nicht einfach alles bleiben, wie es ist?

Nein, die Gemeinde ist verpflichtet, die Baugebiete durch den Ausbau des Knotenpunktes anzuschließen. Inzwischen sind über diesen Knotenpunkt Gebiete rund um den Fuhrenkamp entstanden, in denen schon heute mehr als 700 Menschen leben. 19 Baugrundstücke stehen im Gebiet „HelLa“ baureif zur Verfügung – allerdings muss noch die Lärmschutzwand errichtet werden. Dazu muss klar sein, wie der Knotenpunkt ausgebaut wird. 120 Bauwillige stehen auf der Liste der Interessenten für das fertige Baugebiet. Ein weiteres ist in Planung.

Warum hat sich der Rat im neuen Anlauf 2017 eigentlich für die Ampellösung entschieden?

Die Verkehrsuntersuchung kam zu dem Ergebnis: „...aufgrund des die L 130 an dieser Stelle querenden Schulweges sollte die Sicherheit der Schüler an erster Stelle stehen, die mit ... einer Vollsignalisierung bestmöglich bedient wird ...“ Dem hat sich der Rat parteiübergreifend mit großer Mehrheit angeschlossen. Niemand hat sich die Entscheidung leicht gemacht. Insbesondere sind vier Tatsachen bedeutend. Erstens: Am Vareler Weg liegen drei große Schulen mit insgesamt 1 663 Schülern. Zweitens: Im Baugebiet „HelLa“ ist inzwischen eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen eingerichtet. Drittens: In den neuen Baugebieten werden eine große Anzahl von Menschen leben. Und viertens: Notwendige Baumfällungen müssen durch die Gemeinde in diesem Fall mit einer nahezu dreifachen Anzahl von Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden. Das kann ortsnah geschehen.

Wie geht es nun weiter?

Nachdem das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Abstimmungsgesprächen einer Ampellösung grundsätzlich zugestimmt hat, prüfen wir, welche formellen Planungsschritte wir gehen müssen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es wird also noch einige Zeit dauern mit der Umsetzung – leider zum Leidwesen der Bauinteressenten.