Das Hurricane Festival 2023 in Zahlen und Fakten

Von: Lars Warnecke

Es sind gigantische Zahlen, mit denen FKP Scorpio, Veranstalter des Hurricane Festivals, hantiert. Die bemerkenswerten Daten rund um die Großveranstaltung haben wir nachfolgend versammelt.

Scheeßel – Auf dem Eichenring zwischen Scheeßel und Weservesede erwartet man rund 78.000 Besucher, die von 40 Kilometern Bauzaun umrandet und von zwölf Kilometern Lichterketten beleuchtet werden. Das Veranstaltungsgelände hat eine Größe von 154.000 Quadratmetern, das Zelt- und Parkplatzareal ergibt zusammen gerechnet eine Fläche von 207 Hektar – das ergibt eine Fläche von etwa 289 Fifa-Fußballfeldern.

Bis zu 5000 Personen, inklusive Security und Gastronomie, werden beim Hurricane arbeiten, um die Festivalbesucher und mehr als 100 Bands zu versorgen. Es gibt acht Videowalls, die unter anderem das Geschehen der insgesamt vier Bühnen übertragen.

Dabei sein ist alles: Rund 78.000 Besucher werden an diesem Wochenende auf dem Eichenring erwartet. © Warnecke

Die Forest Stage ist mit einer Breite von 47 Metern und einer Höhe von 20 Metern die größte Bühne auf dem Gelände. Es folgt die River Stage, die inklusive der Boxen und den Seitenbühnen auf Maße von 37 Metern in der Breite und 16,5 Meter in der Höhe kommt. Die Mountain Stage hat dann noch eine Breite von 26 Metern und eine Höhe von 14 Metern. Die Wild Coast Stage, also das 15-Mast-Zirkuszelt, kommt auf eine Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern.

Ein Blick auf ein Datenblatt des Veranstalters zeigt außerdem: Neben den Bühnen gibt es auch dieses Mal wieder das obligatorische Riesenrad mit 24 Gondeln. Sanitäranlagen finden die Besucher natürlich auch: Es stehen circa 700 wassergespülte Toiletten, zusätzliche 1200 Mobiltoiletten und 420 Duschen auf dem Gelände zur Verfügung. Da so viele Menschen natürlich auch Dreck machen, hat der Veranstalter rund 1000 Mülltonnen aufgestellt.

360 Hurricane-Kassen gibt es – alle sind bargeldlos nutzbar

An 360 Kassen kann bargeldlos beim Hurricane Festival bezahlt werden, Food-Stände gibt es 42 – darüber hinaus 50 Bars und insgesamt 1200 Verkehrsschilder. Für die auftretenden Bands und Solokünstler stehen ferner 48 Backstage-Dressingrooms in unterschiedlichen Größen zur Verfügung.

Und auch das gibt Scorpio bekannt: Alle Banner, die während des Festivals zum Einsatz kommen, werden später an eine Hamburger Fachfirma gespendet, die sie zu hochwertigen Taschen verarbeitet.