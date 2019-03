Dass es wieder summt und brummt

Scheeßel – Wenn Sabine Anders dieser Tage einen Spaziergang durch das Neubaugebiet ganz in der Nähe macht, dann ist der Frühling, der in der Luft liegt, für sie nicht nur ein Anlass zur Freude. Beim Pressegespräch deutet die Scheeßelerin auf Fotos, die sie unlängst von neu angelegten Gärten gemacht hat, aber auch auf Anzeigen von Bau- und Gartenmärkten: Einzelne Binsengräser auf einer zugeschotterten Fläche mit weißen Kieselsteinen, Steingärten – „Was soll da blühen?“ Der Gartenfreundin und Umweltverfechterin geht es nicht primär um die Ästhetik eines bunten Blütenmeeres, „obwohl auch die den Menschen guttut“. Sondern um den Erhalt der Artenvielfalt, „und der fängt nun mal mit den Insekten an.“ Deren Bestand sei um 80 Prozent zurückgegangen – nicht nur wichtige Glieder in der Nahrungskette, sondern auch essenziell, um beispielsweise Obstbäume zu bestäuben. Seit rund sechs Jahren versucht sie, diesen Trend in ihrem Umfeld zu stoppen, indem sie das Anpflanzen bienenfreundlicher Blumensaat propagiert und organisiert.

„Ich weiß, dass ich den Menschen jedes Jahr dasselbe erzähle“, ist sich Anders bewusst, „aber es hilft nichts – wir sind da noch lange nicht über den Berg.“ Neben einigen Stammkunden, nicht nur in Scheeßel, sondern auch an anderen Orten in der Region, darunter Sottrum und Neuenkirchen, gelte es, das Thema jedes Jahr aufs Neue anzusprechen, „gerade bei Häuslebauern, die vielleicht gerade ihren Garten planen und vielleicht aus Unwissenheit alle Flächen versiegeln.“ Ob ein Engagement im Privatbereich denn überhaupt etwas bringe, wird sie des Öfteren gefragt. „Die Fläche aller privaten Gärten in Deutschland ist genauso groß wie die der Naturschutzgebiete“, betont sie. Das Zauberwort: Naturnahe Gärten. Wichtig sei, dass den ganzen Sommer über etwas blühe, damit die Bienen und andere Insekten ein durchgängiges Nahrungsangebot vorfinden. Auch wenn Bienen fast zum Trendthema geworden sind, „kommt das wohl nicht bei allen an.“

Ein ausdrückliches Lob indes hat sie für die Gemeinde übrig: Sie habe nicht nur zahlreiche brachliegende Flächen wie an der Poststraße, am Friedhof und im Neubaugebiet in Blütenmeere verwandelt, sondern zusätzlich zu den bestehenden Blühflächen auch noch eine neue Fläche für ein Feld mit Sonnenblumen in Planung. Die zweifache Mutter und Mitarbeiterin in der Eichenschule ist überzeugt: „Wenn jeder aktiv ist, lässt sich etwas verändern, ganz nach dem Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Wer die Saatmischung „Gönninger Sommer“ bestellen möchte, sollte sich telefonisch innerhalb der kommenden drei Wochen unter 04263 / 2161 an Sabine Anders wenden. Ausgesät werden kann je nach Witterung ab Ende Mai. Dabei will es die rührige Scheeßelerin jedoch nicht belassen: Im örtlichen Gartenmarkt hat sie eine Beschilderung angeregt, welche Produkte insektenfreundlich sind. hey