Das will gelernt sein: Westerholter Eekenkring probt Komödie „De verrückte Professor“

Von: Lars Warnecke

Der Westerholter Eekenkring legt wieder los: Die Komödie „De verrückte Professor“ soll ab dem 27. Januar aufgeführt werden. Die Stimmung bei den Proben in der Dorfgemeinschaftsanlage ist prächtig. © Warnecke

Ein Apotheker und Hobby-Chemiker, der sich als Arzt ausgibt, steht im Mittelpunkt der plattdeutschen Komödie „De verrückte Professor“. Die Theatergruppe vom Westerholter Eekenkring führt das Stück an fünf Terminen auf.

Westerholz – Selbst eingefleischte Fans des Platt machen sich heute nichts mehr vor: Die Sprache spielt im Alltag kaum noch eine Rolle. Dennoch kann keine Rede davon sein, dass sie ausstirbt. Das ist den zahlreichen plattdeutschen Theatergruppen im Landkreis zu verdanken – zum Beispiel dem Westerholter Eekenkring in der Gemeinde Scheeßel. Ihre letzte Spielzeit vor der Corona-Zwangspause hatte die Theatergruppe Anfang 2020. Die Premiere von „De verrückte Professor“, des langerwarteten nächsten Stücks, ist am 27. Januar – und schon Anfang dieser Woche ist der Kartenvorverkauf gestartet. Höchste Zeit für einen Blick hinter die Kulissen.

Fest steht: Bei der turbulenten Komödie, ins plattdeutsche von Helmut Schmidt gebracht, darf auch dieses Mal wieder kräftig gelacht werden. Seit Mitte Oktober probt das Vereinsensemble in der Westerholzer Dorfgemeinschaftsanlage nun schon – die Vorbereitungen laufen also auf vollen Touren, seit Dienstagabend sogar dreimal pro Woche. Ganz ohne Manuskript in der Hand geht es aber noch nicht. Auch wenn noch nicht alle Schauspieler textsicher sind, so studieren sie schon jetzt den Bewegungsablauf der Szenen ein. Wer, wann, in welche Bühnentür eintritt, ist genau abgestimmt. Zur Not bieten rote Hinweisschilder in der Kulisse Orientierung – auf solche Gedächtnisstützen werden die Darsteller aber spätestens bei der Premierenaufführung verzichten müssen.

Hartmut Schulze, seit 21 Jahren der Vorsitzende, sowie Andrea Brase übernehmen die Regie. Selbst Feinheiten, mit denen die Laien ihr Spiel besser darstellen können, hat das erfahrene Duo im Blick. Ob der Speelbaas manchmal Angst hat, dass mal eines der Stücke beim Publikum einfach nicht gut ankommt und der humoristische Funke nicht überspringen will? „Gedanken macht man sich natürlich schon, ob die Witze funktionieren“, erklärte Schulze. Wirklich entspannt sei man erst nach der ersten Aufführung.

Was man merkt: Schon bei den Proben haben die Akteure, die sich in ihren Rollen definitiv gefunden haben und diese mit ganz eigenem Charme spielen, viel Spaß. Kleine Patzer werden flapsig kommentiert und tragen so zu einer lockeren Atmosphäre bei. „Wir spielen alle einfach richtig gerne Theater“, bringt es Heike Riepshoff auf den Punkt und blickt auf ihre Mitstreiter. Keiner steht hier zum ersten Mal auf der Bühne, einige Schauspieler sind sogar schon seit Jahrzehnten dabei. Wie Fritz Brase: „Es ist immer wieder schön, mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen“, sagt er.

Das findet auch Ralf Preuß. Er ist in der Hauptrolle als Max Loppmann zu erleben. Loppmann, Hobby-Chemiker und Erfinder, gibt sich als Professor aus; er glaubt, ein Mittel gegen Schweißgeruch erfunden zu haben. Nach längerer Erprobung an Ratten sucht der „Wissenschaftler“ Freiwillige für eine Versuchsreihe und bietet per Zeitungsannonce 500 Euro Honorar. Sechs Personen melden sich und nehmen den Hormon-Cocktail regelmäßig ein. Jedoch: Im Labor werden männliche und weibliche Hormondrinks verwechselt und es kommt zu starken Persönlichkeitsveränderungen bei den Teilnehmern. Einige Probanden sind besonders betroffen – und so weiß am Ende niemand mehr genau, ob er Männlein oder Weiblein ist. Zwar gibt ein Gegenmittel Grund zu Hoffnung auf ein gutes Ende, aber auch Loppmann selbst hat das Serum probiert und steht schließlich in Dessous auf der Bühne.

Neben Preuß, Brase und Heike Riepshoff sind in weiteren Rollen auch Timo Riepshoff, Rita Dittmer, Saskia Miesner, Stefan Klee und Nina Riepshoff sehen. Für den Bühnenbau zeichnen unter anderem Hermann Dodenhoff und Günter Wahlers verantwortlich, federführend für den Ton ist Kay Rathjen. Ina Heupel-Becker ist erneut als Maskenbildnerin engagiert worden, als Souffleuse ist Ulrike Böhling tätig, die „gute Seele“ der Theaterleute.

Der Vorverkauf hat begonnen Wer den Dreiakter in der Dorfgemeinschaftsanlage erleben möchte, hat an fünf Terminen Gelegenheit dazu: Am Freitag, 27. Januar, Mittwoch, 1. Februar, und Samstag, 4. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr sowie an den Sonntagen, 29. Januar und 5. Februar, jeweils ab 14.30 Uhr – bei diesen beiden Aufführungen gibt es für das Publikum auch wieder Kaffee und Kuchen. Kartenreservierungen sind nur im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0152 / 52682284 möglich – und zwar täglich in der Zeit von 18 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro (mit Kaffee und Kuchen 18 Euro).