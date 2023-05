Das „positive Knistern“ ist in Scheeßel zu spüren

Von: Ulla Heyne

Teilen

Chorleiterin Svetlana Korytko gibt den drei Liedern des gastgebenden Scheeßeler Frauenchors den letzten Schliff. © Heyne

Mehr als 100 Sänger bereiten sich auf Kreischorfest in Scheeßel vor. Denn schon am Sonntag, 4. Juni, ab 14.30 Uhr findet in der St.-Lucas-Kirche das große Konzert statt.

Scheeßel – Auf der Stelle hüpfen, den eigenen Nacken massieren, dem Atem nachspüren, dann die Stimme „aufwärmen“: Auf der Meyerhofdiele herrscht gespannte Konzentration. Svetlana Korytko, für den Scheeßeler Frauenchor nicht nur Chorleiterin, sondern auch Entertainerin und Motivationsbooster, hat viel vor mit den 23 Frauen an diesem Übungsabend. Nur noch wenige Proben, dann müssen die drei Lieder, die der Frauenchor Scheeßel beim Kreischorfest vorträgt, sitzen.

Der Chor ist nicht nur eine von sieben Gruppen des Kreischorverbands, die sich am Sonntag, 4. Juni, ab 14.30 Uhr in der St.-Lucas-Kirche zum Konzert treffen, sondern gemeinsam mit dem Männerchor Scheeßel diesjähriger Ausrichter.

„Zwei Gruppen, eine schöne Kirche – das passte“, findet Anja Schürmann. Bei den Scheeßeler Frauen singt sie Alt, im Kreischorverband ist sie Schriftführerin. Zusätzlich zu zwei gesetzten Auftritten im Jahr und einigen Ständchen bei Geburtstagen ist dieser Auftritt eine willkommene Gelegenheit, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten. „Das setzt Adrenalin frei und fördert die Konzentration“, weiß die Wittkopsbostelerin.

Das kann Anne Cordes nur bestätigen. Die erste Vorsitzende des Kreischorverbands leitet die „Fintler Deerns“ und bemerkt bei den Proben zunehmen ein „positives Knistern“. Sie findet die Veranstaltung ideal: Viele Chöre könnten aus Altersgründen – der Schnitt liegt bei Ü65 – kein ganzes eigenes Konzert mehr bestreiten. Aber: „Gemeinsam mit anderen klappt das gut.“

Anne Cordes (l.) und Anja Schürmann freuen sich auf das erste © Heyne

Für sie steht neben den ganz unterschiedlichen Darbietungen vom Volkslied über Schlager bis zu Eigenkompositionen wie im Fall der Finteler nicht nur die Darstellung der Vielfalt in der Chorlandschaft im Vordergrund, sondern auch das Zusammensein. „Viele kennen sich schon lange; die Kaffeepausen bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen.“ Und dann schwingt bei allen noch die Hoffnung auf neue Mitglieder mit. „Jeder Chor hier nimmt noch auf. Schön wäre, wenn Besucher, die interessiert sind, später einfach mal eine Probe besuchen und reinschnuppern“, so Cordes.

Möglichkeiten gibt es reichlich: Insgesamt 14 Chöre sind derzeit im Kreischorverband organisiert. Da so viele Ensembles bei einem Treffen den Rahmen sprengen würden, sind jedes Jahr an unterschiedlichen Austragungsorten abwechselnd reine Frauen- und Männerchöre und die gemischten Chöre an der Reihe, wie im Vorjahr in Rotenburg. Das letzte Kreischortreffen der reinen Frauen- und Männerchöre wurde 2019 in Fintel abgehalten, dann kam Corona. Dieses Jahr werden mehr als 100 Sänger und Sängerinnen erwartet. „Einige Chöre wie der MGV Frohsinn Fintel, oder der MGV Wittorf sind mit teilweise mehr als 30 Aktiven dabei“, weiß Cordes.

Als Belastung empfinden die Gastgeber die Vorbereitungen dennoch nicht: „Auf vielen Schultern verteilt sich das gut“, meint Schürmann. Zu tun gibt es dennoch einiges: Gerade feilt Chorleiterin Korytko am Ausdruck des „Finken-Walzers“: „Achtet nicht nur auf euren Einsatz, sondern schwingt im Geiste schon mal mit, um in Walzerstimmung zu kommen!“ Später werden das englische „You raise me up“ und „Lass die Sonne in dein Herz“, Titelgeber des rund zwei- bis dreistündigen Programms, aufgelegt.