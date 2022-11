Konzept geht auf: DRK-Kleidershop in Scheeßel besteht seit einem halben Jahr

Von: Lars Warnecke

Claudia Schramm (Mitte) mit einem Teil ihres insgesamt 17-köpfigen Helferteams. „Das Spendenaufkommen und die Nachfrage nach Secondhand-Artikeln hat all unsere Erwartungen übertroffen“, sagt die Leiterin des DRK-Kleidershops. © Warnecke

Vor sechs Monaten öffnete der DRK-Kleidershop in Scheeßel das erste mal seine Türen. Die Nachfrage nach Kleidung aus zweiter Hand ist inzwischen größer denn je.

Scheeßel – Ein neuer Sack voll mit Kleiderspenden ist angekommen. Claudia Schramm leert ihn aus. Hosen, Hemden und Pullover landen auf einem großen Haufen auf den Tischen. Sofort machen sich Schramm und drei weitere Helferinnen ans Werk. Mit flinken Händen wird gesichtet und sortiert. Frauenbekleidung auf einen Stapel, Männersachen auf einen anderen und Kinderbekleidung extra. Allmählich kommt Ordnung in das Durcheinander. Auf anderen Tischen reiht sich bereits, sorgfältig gelegt, Sortiertes: Sweatshirts, T-Shirts, Unterwäsche für Kinder, Jogginghosen. Alles brauchbare Spenden, die im Kleidershop am Scheeßeler Kreuzberg wieder in den Verkauf gelangen – und ganz sicher wieder einen dankbaren Abnehmer finden werden.

Verlauf von durchschnittlich 400 Artikeln pro Tag

Und Kunden, das wird immer wieder montags und samstags, an den beiden Öffnungstagen, deutlich, zählen Schramm und ihr ehrenamtliches Team nach wie vor viele. Sehr viele. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr ist es her, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Einrichtung nach langer Corona-Pause wieder geöffnet hat – mit einem neuen, betont frischen Konzept, mit Schramm als Leiterin. Wie der Secondhand-Laden von Anfang an angenommen wird, übertreffe jedenfalls all ihre Erwartungen, sagt die 52-Jährige. Dabei seien es schon lange nicht mehr nur Flüchtlinge, vor allem die aus der Ukraine, die den Shop aufsuchen würden. „Mittlerweile geht bei uns auch die ganz normale Bevölkerung ein und aus“, berichtet die Scheeßelerin, die inzwischen auch im Vorstand des DRK-Ortsvereins als zweite Vorsitzende mitmischt. „Wir haben hier Umsätze, die gehen wirklich durch die Decke – bei durchschnittlich 400 Artikeln, die wir an einem Tag verkaufen, ist das aber auch kein Wunder.“ Und es werde immer mehr, auch was die Sachspenden, die sich bei Weitem nicht nur auf Textilien beschränken würden, anbelange.

Wie sie sich die hohe Nachfrage an preisgünstigen Klamotten erklärt? „Zum einen ist es natürlich der Faktor Geld und die damit verbundene Unsicherheit: Die Leute wissen noch gar nicht, was an Kosten auf sie zukommt, wenn sie spätestens im Februar/März nächsten Jahres ihre Nebenkostenabrechnung bekommen werden.“ Andererseits spiele bei vielen aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke im Konsumverhalten eine immer größere Rolle: „Unsere Müllberge sind groß genug, und die gespendeten Sachen, die bei uns im Shop landen, sind nahezu neuwertig, teilweise handelt es sich sogar um Neuware“, weiß Schramm, die früher, bevor sie ehrenamtlich tätig wurde, als Filialleiterin einer großen Modekette gearbeitet hat.

An dem Geschäftskonzept hat sich auch nach sechs Monaten nichts geändert: Während ein Teil in den Verkauf geht, macht sich ein anderer über die Rotenburger Ukraine-Hilfe auf den Weg in das kriegsgebeutelte Land. „Gerade neulich sind wieder 60 gefüllte Säcke von uns mit auf den Konvoi gegangen“, erzählt Schramm. Was an Spendengut verdreckt und kaputt sei, habe natürlich keinen Mehrwert, würde entsprechend beim Sortieren gleich entsorgt.

Überschüsse werden gespendet

Über geringe Umsätze können sich die Rotkreuzler also nicht beklagen. Die fließen in die laufenden Kosten, um so den Shop in Betrieb halten zu können. Natürlich erwirtschaftet man bei einer solch immensen Nachfrage aber auch Überschüsse. Die wiederum werden vom DRK an Vereine gespendet, die das Geld gut gebrauchen können. „Im Oktober haben wir jeweils 500 Euro an die Rotenburger Igelhilfe und den Förderverein der Grundschule Scheeßel rausgehauen“, sagt Schramm. Jene Einnahmen, die jetzt im November generiert würden, sollen sogar einmalig komplett gespendet werden. „Egal, wie viel das am Ende wird.“ Bei einem monatlichen Turnus soll es ihrer Auskunft nach dann auch in Zukunft bleiben.

Jetzt feiern Claudia Schramm und ihr aktuell 17-köpfiges Team aber erst einmal Halbjähriges. Die Verantwortlichen nehmen dies zum Anlass, sich bei den ganzen Spendern zu bedanken. „Ohne die wäre es immerhin gar nicht möglich, dass wir weiterspenden können“, betont die Leiterin, die sich für den laufenden Monat noch etwas Besonderes hat einfallen lassen: „Explizit für unsere Kunden gibt es in den nächsten Wochen eine Tombola, bei der man sich pro fünf Euro, die bei uns bezahlt werden, ein Los aus der Trommel aussuchen darf.“ Unter den insgesamt 200 Sachpreisen, die Schramm aus der Scheeßeler Geschäftswelt gesponsert bekommen hat, würden als Hauptgewinn auch zwei vom Veranstalter FKP Scorpio zur Verfügung gestellte Tickets für das nächste Hurricane-Festival in Aussicht stehen. Laut Schramm sei dieser Preis nicht zufällig gewählt, möchte sie damit doch auch mehr jüngere Kundschaft in den Shop ziehen. „Noch haben wir hier überwiegend Muttis mit ihren Kindern und Leute bis 60 – was noch wenig vertreten sind, sind die Teenager.“ Dabei könnten auch die aus einem reichhaltigen Fundus schöpfen, der eben nicht nur stockbieder sei, sondern auch „völlig durchgeknallt“, wie sie es formuliert.