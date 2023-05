Das große Audi-Nordtreffen in Westerholz

Von: Judith Tausendfreund

Andreas Götze mit einem seiner „Spielzeuge“. © Tausendfreund

300 Fahrzeugführer mit 200 Fahrzeugen versammeln sich am 1. Juli ab morgens um 10 Uhr rund um den Westerholzer Sportplatz, neugierige Besucher sind willkommen.

Westerholz – Andreas Götze schwärmt für Autos. Keineswegs für alle Autos, sondern insbesondere für Audis. Gleich mehrere Schmuckstücke nennt er sein Eigen. Da er sich über sein Faible gerne mit „Leidensgenossen“ austauscht, organisiert er nun zum dritten Mal in Folge einen großen Treffpunkt für alle Audifans, das „Audi-Nordtreffen 3.0“, wie er die Veranstaltung nennt. Am Samstag, 1. Juli ab 10 Uhr ist es soweit: 200 Autos rollen dann auf den Westerholzer Sportplatz.

Veranstaltung ist in drei Jahren stetig gewachsen

In den beiden ersten Jahren fand das Treffen in Westeresch statt. Nun geht es zum ersten Mal nach Westerholz. „Im ersten Jahr, 2021, befanden wir uns noch mitten in der Pandemie, da kamen nur 45 Autos“, berichtet der Audi-Liebhaber. Damals war das Ordnungsamt noch präsent, die Hygiene App Luca musste genutzt werden, vieles war eingeschränkt. Im zweiten Jahr waren es dann schon 105. „Wir hatten das Treffen am Westerescher Hof organisiert, doch die jetzt geplanten 200 Wagen bekommen wir dort nicht unter“, begründet er den Ortswechsel. Erwartet werden verschiedene Modelle. Etwa der Audi-V8 D1, D2, D3, der Alt-Audi bis Baujahr 2003, der Audi TT und der Audi Cabrio, Typ 89. „Im letzten Jahr war der älteste Wagen aus dem Jahr 1963, die ganze Bandbreite war vor Ort“, schwärmt er. So konnten die Besucher zum Beispiel einen Audi bewundern, in dessen Papieren der Vatikan als Erstbesitzer vermerkt sind.

Götzes erstes eigenes Auto war ein Opel Kadett C, doch schon sein zweiter Wagen war ein Audi. „Ich habe eine Affinität zu Auto und Audi war einfach die Marke, die mir am besten gefallen hat“, berichtet er. Einen BMW oder gar einen Mercedes könne man ihm nicht auf den Hof stellen, die würde er sofort verkaufen.

Im letzten Jahr kamen 105 Fahrzeugführer nach Westeresch. © -

Beruflich fährt er einen Skoda, privat hat er die Wahl zwischen seinen inzwischen vier eigenen „Spielzeugen“, wie er seine Audis mit einem kleinen Augenzwinkern nennt. Diese sind zwischen 20 und über 30 Jahre alt, mit jedem einzelnen Fahrzeug fährt er 1500 bis 2000 Kilometer pro Jahr – allerdings nur bei gutem Wetter. Wenn Reparaturen anstehen, kann er vieles selber machen. Bremsen und ähnlich wichtige Teile lässt er allerdings dann doch vom Profi warten.

Das Hobby bringt ihn mit vielen Leuten zusammen

Der Liebhaber fährt aber nicht nur gerne, er ist auch gesellig. „Das Schöne an meinem Hobby ist wirklich, dass man sehr viele Leute kennenlernt“, berichtet er. Er besucht im Jahr zehn bis 15 Treffen, bundesweit ist er hierfür unterwegs, immer umgeben von der Audi V8 Gemeinschaft. Sehr viel Austausch läuft auch über verschiedene WhatsApp-Gruppen. Da geht es oft um Fachwissen, aber auch mal um Ersatzteile. Denn natürlich werden die immer seltener, je älter ein solcher Wagen ist. Und einige Ersatzteile werden sogar vom Hersteller nicht mehr angeboten: „Entfallen ohne Ersatz“ heißt es dann.

Auch das geplante Treffen dient dem gegenseitigen Austausch, der Netzwerkerei und dem gemeinsamen Fachsimpeln. Schon freitags reisen die ersten Fahrer an, viele übernachten in der Region, abends wird dann gemeinsam gegessen. Und dabei wird das Gespräch sich wohl auch um die mitgebrachten Fahrzeuge drehen. „Der ganze Fußballplatz steht dann voll mit Autos“, freut sich der Initiator schon jetzt auf den Event. Die Teilnehmer kommen bis aus Flensburg, hinter Frankfurt am Main, aus dem Emsland und auch aus Ueckermünde angereist. Auch die Anreise wird schon ein kleiner Event werden. Denn viele Teilnehmer treffen sich schon unterwegs und reisen als Kolonne an. Nach und nach werden es immer mehr werden, am Ende hat die Anfahrt den Charakter einer Sternfahrt.

„Ich kenne viele persönlich aus den letzten Treffen und auch aus den Whatsapp Gruppen“, so Götze weiter. Natürlich wird er auch ein wenig Werbung für sein Hobby machen. Er rechnet mit etwa 300 Teilnehmern, die mit 200 Fahrzeugen anreisen. Sein weiteres Ziel: Noch einmal 300 bis 400 Gäste vor Ort begrüßen zu dürfen. Ein Eintrittsgeld erhebt er nicht. Freuen dürfen sich die Gäste auf Toni’s Eiswagen, Leckeres vom Grill und Kuchen sowie Getränke. Die Verkäufe werden vom TuS Westerholz organisiert. Geplant ist eine auch Hüpfburg für die Kinder und ein privater Teile-Flohmarkt. „Ich will aber mit dem Event absolut nichts verdienen“, betont Götze. Alle Einnahmen, die an dem Tag zusammen kommen fließen zu hundert Prozent in die Kasse des TuS. „Zusätzlich organisieren wir über die Beeke-Löwen eine Spendenaktion zugunsten des Syker Kinderhospiz Löwenherz, der karitative Aspekt liegt mir am Herzen.“ Besucher seien daher herzlich willkommen.