Das Ende einer Ära

Scheeßel – Die Nestschaukel, der Großelterntag, die Bauecke mit dem Holzgabelstapler, das Dornröschenspiel oder das Kennenlernen der besten Freundin: Die Erinnerungen, die ehemalige „Swimmies“-Kinder, ihre Eltern, Großeltern und Erzieher auf den bunten Vordrucken mit dem christlichen Fisch-Symbol gemalt oder niedergeschrieben haben, sind vielfältig. Seit Samstag sind an die 100 Rückmeldungen gemeinsam mit Bildern aus 25 Jahren des christlichen Kindergartens in einer Ausstellung in der St.-Lucas-Kirche zu sehen.

Während drinnen in der Kühle der Kirche die festgehaltenen und gerahmten Erinnerungen an den Wänden auf Besucher warten, die sich oder ihre Lieben auf den Fotos wieder entdecken, findet draußen in einem Festgottesdienst mit Wegbegleitern eine Ära ihr Ende. „Schade, dass wir wegen Corona nicht mehr Leute einladen konnten“, meint Karin Weseloh vom Förderverein, gemeinsam mit Ralf Mahnken eine der treibenden Kräfte im Hintergrund. So beschränken sich die Dankesworte auf Sponsoren, Förderer, die Stiftung, Pastoren und natürlich die Erzieherinnen. Immer wieder wird vor allem Elke Meyer nach vorn gebeten, die als „Urgestein“ die gesamten 25 Jahre pädagogisch gestaltet und nun mit Solveigh Schröder „die Tür abgeschlossen hat“, wie Weseloh es formuliert.

Dass die Kindergartengruppen für mehr als 600 Kinder in einem Vierteljahrhundert eine Bereicherung für das Gemeindeleben waren, darin sind sich alle einig, die zu Wort kommen. Und auch darin, dass der Förderverein sich nicht verabschiedet, sondern weiter Momente der Begegnung mit Gott für Kinder schaffen will, wie Pastor Jens Ubben hofft. Das zum Ende der Institution oft bemühte Bild einer aufgehenden Saat, es findet sich in der musikalischen Begleitung durch die „Churchchills“ bestätigt: Band-Gründungsmitglied Matthias Kröger war vor 18 Jahren selbst „Swimmies“-Kind und hatte kurz vor der Konfirmation den Weg zurück zur Kirche gefunden. Viele Erinnerungen an die Zeit dort hat der 21-Jährige nicht, aber auch er hat dort seinen besten Freund kennengelernt, mit dem er jetzt in Buxtehude studiert. Dass er einmal das symbolträchtige Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ auf der Gitarre begleiten würde, hätte der Westerveseder sich nicht träumen lassen. Das letzte Lied weckt bei vielen sichtlich Emotionen. Danach werden beim Zusammenstehen Erinnerungen ausgetauscht. Für die ehemalige Erzieherin Katja Leverenz war es „das beste Kollegium, was ich je hatte.“ Meike Jakobi-Meinke, selbst mit 16 Jahren dort Praktikantin, hat inzwischen selbst zwei ihrer Kinder bei den „Swimmies“ betreuen lassen. Der Spruch auf der Karte, die sie 2003 zum Abschied bekam: „Jede Gabe ist eine Aufgabe“, ist ihr zum Lebensmotto geworden. Tochter Esther (3) nimmt ungleich Praktischeres aus ihrem „Swimmies“-Jahr mit: „Hände schrubben, einhaken, festhalten – so geht Beten!“ hey