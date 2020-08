Das blaue Wunder im Wasserbad

Scheeßel – Cyanotypie – eine besondere Spielart des Blaudrucks und damit irgendwie auch Weltkulturerbe? Da staunte selbst die Künstlerin Christine Steyer nicht schlecht, als sie anlässlich der Vernissage durch den Vorsitzenden des Heimatvereins Uwe Wahlers mit dieser Auslegung überrascht wurde.

Die Wiesbadenerin, seit 2016 mit Standbein in Worpswede, die mit ihren „Eisenblaudruck“-Bildern in Berliner Blau die jüngste Ausstellung im Kunstgewerbehaus bestreitet, gab den rund 50 Vernissagebesuchern am frühen Freitagabend auf dem Scheeßeler Meyerhof vor allem Einblicke in die Technik dieser frühen Form der Fotografie. Bei der „armen Verwandten“ der Silberbeschichtung wird das Papier mit gelösten Eisensalzen bestrichen und dadurch lichtempfindlich für UV-Licht gemacht. „Das mache ich wie ein Vampir nachts im dunklen Studio“, verriet die pensionierte Kunstpädagogin. „Das blaue Wunder“ erlebt sie erst später, wenn sie die in der Natur oder im Studio mit Hilfe von Eins-zu-eins-Negativen belichteten Werke aus dem Wasserbad zieht: „Man hat vorher ein Bild im Kopf, aber es kann auch etwas anders werden“, beschreibt sie das Zufallselement.

Kuratorin Birgit Ricke schlug eine Brücke zum Blaudruck und schwärmte von der Magie der Farbe: „Blau transportiert Emotionen, und deine Bilder erzählen Geschichten.“ Davon konnten sich die Besucher nach der Einführung im Freien bei der anschließenden Ausstellungsbesichtigung in Kleingruppen selbst überzeugen. Nicht nur Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele freute sich, dass Veranstaltungen wie diese nun wieder durchführbar seien, „nachdem uns Corona schon die Eröffnung der Blaudruckausstellung mit ministerieller Anwesenheit vermasselt hat.“ Wer sich die Mühe machte, auch einen Blick in den kleinen Nebenraum im Kunstgewerbehaus zu werfen, wurde überrascht: dort hieß es „Grün statt Blau“ – der Tatsache geschuldet, dass gelbliche Papiere als Trägermaterial diese ebenfalls reizvolle Mischfarbe ergeben. Musikalisch stimmig begleitet wurde die kleine Feierstunde von Lokalmatador Thorsten Finner. hey