Na, dann Prost!

Scheeßel - Von Guido Menker. Marcus von Bargen sitzt mit seiner Frau Eike auf der Terrasse. Ein paar Flaschen Bier stehen schon bereit. „Man kann ja nicht nur Trübsal blasen“, sagt der 53-jährige Haustechniker. Er zeigt dabei allerdings nicht auf die gekühlten Flaschen, die darauf warten, endlich zum Einsatz zu kommen, sondern auf das neueste Produkt aus seiner kleinen Werkstatt, in der er regelmäßig viele Stunden verbringt. Aber wie heißt das gute Stück eigentlich? „Bierabstandshalter“, sagt seine Frau. Der Redakteur indes hatte als Themen-Stichwort „Bier-Prost-Maschine“ für diesen Abend im Terminkalender notiert.

Wie dem auch sei: Die beiden Holzarme mit Griff, ausklappbarer Verlängerung und einem Flaschenhalter an der Spitze machen genau das, was zurzeit von größter Bedeutung ist. Sie sorgen für Abstand – auch bei einer Flasche Feierabendbier. Rund zwei Meter sind es, die die beiden auseinanderstehen, wenn sie vor dem ersten Schluck miteinander anstoßen. Sie lassen die Holzarme ausklappen. „Prost!“ Nun klappen die vorderen Teile zurück, und so lässt sich der erste Schluck genießen. „Ich habe so ein ähnliches Teil im Internet gesehen und mir gedacht: Das kann ich besser“, sagt Marcus von Bargen. Er sei leidenschaftlicher Bastler, verbringt regelmäßig viele Stunden in seiner Werkstatt. Der kleine Garten hinter dem Reihenhaus in Scheeßel macht das eindrucksvoll deutlich. Vogelhäuschen, Nisthilfen, Tische, Blumenkästen aus Holzpaletten – alles in Eigenarbeit entstanden. „Und ich kümmere mich um die Dekoration oder den Anstrich“, sagt Eike von Bargen, die beruflich als Arbeitspädagogin bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden unterwegs ist.

Zwei Tage lang hat sich Marcus von Bargen mit der Bierprostmaschine auseinandergesetzt. Entstanden sind die beiden Teile aus Sperrholz. Um das Gewicht am langen Arm schließlich nicht all zu groß werden zu lassen, hat er große Löcher gebohrt. Kleine Schaniere, wie man sie von Schranktüren kennt, lassen den Holzarm problemlos nach vorne und auch wieder zurück nach hinten klappen. Alles an diesen Dingern ist professionell zusammengesetzt und geschraubt, und auch der Feinschliff war ganz offensichtlich eine Selbstverständlichkeit für den gelernten Dachdecker, der lange bei der Bundeswehr gearbeitet hat und heute als Haustechniker in einem K+S-Altenheim in Bremen-Oberneuland tätig ist.

Eben dort bekommt der begeisterte Hobbybastler hautnah zu spüren, was die Corona-Krise vor allem für die älteren Menschen bedeutet. Sie dürfen keinen Besuch empfangen und müssen auf lieb gewonnene Tagesabläufe verzichten. Zu den Bewohnern pflege er ein gutes Verhältnis, und nicht selten habe er einen lockeren Spruch auf den Lippen, um die Senioren ein wenig zum Lachen zu bringen. „Man muss auch etwas Spaß haben“, findet er.

Nicht zuletzt deshalb hat er sein neuestes Werk auch schon im Internet gezeigt. Die Reaktionen? „Daumen hoch“, freut sich Eike. Die bekannten und Freunde fänden es witzig, die Geräte seien der „Kracher“. Marcus von Bargen: „Die meisten wissen, dass wir nur Blödsinn im Kopf haben.“

Seine Frau nickt zustimmend und betont: „Humor braucht man – vor allem jetzt in diesen Zeiten. Aber wir halten uns natürlich ganz streng an die aktuellen Regelungen. Wenn wir nicht gerade arbeiten, sind wir zu Hause. Nur zum Einkaufen gehen wir raus.“ Das alles gehe zwar auch an die Nerven und sei bei der Arbeit auch wirklich anstrengend, und deshalb sei es gut, sich mit anderen Dingen zwischendurch etwas abzulenken. Ihr Mann geht am liebsten in die Werkstatt und lässt sich etwas einfallen. Sei es ein Räucherofen aus Holz, seien es Namensschilder, die seine Frau entsprechend gestaltet, sei es ein Katzenkratzbaum und ein Geschenk für den nächsten Geburtstag im Freundeskreis – ihm fällt immer etwas ein.

Nun ist aber genug geschnackt, Eike und Marcus von Bargen wollen zeigen, wie gut die Bier-Prost-Maschine funktioniert. Und siehe da: Es klappt – im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht aber hätten die Löcher im Holz noch grüößer sein müssen. Die Dame des Hauses muss zum Anstoßen reichlich Kraft aufbringen. Aber egal: Das Bier schmeckt – und beide müssen herzhaft lachen, als die Flasche noch einmal nach vorne fährt, um erneut mit den Flaschen anzustoßen.