Rat und Dank vor der Zeugnisvergabe

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Mit einer feierlichen Entlassungsfeier und der Übergabe ihrer Abschlusszeugnisse wurden am Donnerstag in der Aula der Beekeschule 52 Schüler der Scheeßeler Oberschule in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

Nach der musikalischen Eröffnung durch Freddy Schmidt und seinen Schulmusikanten gab Schulleiter Sven Borstelmann in Anlehnung an das Motto der Schule „Eine Gemeinschaft – Dein Weg“ seinen Gedanken über die Schüler des Entlassjahrgangs Ausdruck: „Diese Schulgemeinschaft endet heute für Euch Schüler – Euer Weg geht weiter.“ Der positive Eindruck, den der Jahrgang nicht nur bei Hausmeister Klaus Lüdemann hinterlassen hätte, hätte sich zwar beim Blick auf die „unterirdischen Ergebnisse der Physikarbeiten“ bei ihm in Richtung: „Stimmt, aber faul“ gedreht, die Zahlen der Abschlüsse hätten ihn aber wieder versöhnt, meinte Borstelmann augenzwinkernd – was von den Schülern entsprechend heiter kommentiert und beklatscht wurde.

Vergeben wurden 27 erweiterte Abschlüsse, 19 Realschulabschlüsse und sechs Hauptschulabschlüsse. Damit erreichten elf Prozent der Schüler einen Hauptschulabschluss, 38 Prozent einen Realschulabschluss und mehr als die Hälfte, nämlich 51 Prozent, den auf der Beekeschule am höchsten zu vergebenden Abschluss, den erweiterten Sekundarabschluss I / Realschulabschluss. Als beste Schüler aus den drei Tutorien erreichten Julia Skrzypiec einen Durchschnitt von 1,9, Tobias Bartz 2,0 sowie Marten Klee und Rebecca Möller jeweils einen Durchschnitt von 2,1.

Für die Zukunft wünschte Borstelmann den Schülern, aufrecht und mit Neugier auf das Neue ihren Weg zu gehen und das Leben mit Humor zu nehmen. Auch Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) als Vertreterin der Gemeinde und somit Schulträgerin gab ihren Wünschen Ausdruck: „Ich hoffe, dass Ihr jetzt mit dem nötigen Rüstzeug eure Vorstellungen umsetzen könnt und wünsche Euch für euren zukünftigen Werdegang das Beste.“ Für ihren ehrenwerten Einsatz im Bereich des Sanitätsdienstes und der Betreuung von älteren Mitbürgern wurden insgesamt sechs Schülerinnen ausgezeichnet.

Aus den drei Tutorien fassten Lara-Marie Lüders, Rubby Yette und Tobias Bartz zusammen, was die Schüler in ihrer Zeit an der Beekeschule bewegt hat, hielten eine humorige Rückschau über wichtige Ereignisse und dankten ihren Lehrern für deren tolles Engagement: „Wir hoffen, wir haben Ihnen schöne, lehrreiche, aufregende und vor allem lustige Jahre geschenkt“ und verdrückten bei der Überreichung von riesigen Blumensträußen vor Rührung einige Tränen. Die so geehrten Tutoriumsleiter Jan Patterson, Caroline Röpke und Yvonne Rabold ließen es sich dann auch nicht nehmen und empfahlen den Absolventen das Motto von Walt Disney „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen“. Dass sich unter den Schülern „etliche Disneyfiguren wie Balu der Bär, King Luis, Cinderella oder Susis und Strolche“ befunden hätten, sei sicherlich nur Zufall gewesen.

Die Feier, durch die Jan Patterson als Verantwortlicher für die Jahrgänge acht bis zehn souverän und mit viel Gefühl für den Humor der Jugendlichen führte, endete mit der feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse und – unter dem empathischen Applaus der Angehörigen – dem Auszug der glücklichen und stolzen Entlassenen. Mit einem Gläschen Sekt in der Hand ließen die ehemaligen Beekeschüler auf Kommando von Patterson und sicherlich begleitet von vielen Wünschen viele bunte Luftballons in den Himmel aufsteigen.

Die Absolventen im Überblick: Jahrgang 9: Tristan Drephal, Niclas Grimm, Jason-Lawrence Reichenbach und Oliver Seyfarth. Jahrgang 10: Tobias Bartz, Maike Beins, Lara Benjes, Saskia Boldt, Bjarne Brase, Pascal Ceglarek, Melina Dietrich, Lotta Eckhoff, Florian Falkowski, Emily Marie Fehling, Diana Gacenbiller, Jan Garbers, René Grönke, Diana Hesso, Tom Hoffeld, Lara Hoffmann, Dylan Holzmann, Nico Homann, Lea Stina Hoops, Maximilian Benedict Jochimczyk, Caroline Johannsmann, Nancy Kahnt, Marten Klee, Moritz Klingenberg, Celine Korb, Nesten Krabiell, Joshua Kröger, Erkan Kurt, Nehalennia Lange-Frisk, Julian Lübke, Lara-Marie Lüders, Tom Meyer, Rebecca Möller, Samanta Punkta, Tjark Jasper Rauschmaier, Marvin Reinfandt, Jule Rohloff, Canina Ruzicka, Justine Scheer, Merlin Scheidig, Johanna Schlobohm, Jannes Schmidt, Emma Schürmann, Chantale Semler, Julia Skrzypiec, Jannis Steenbock, Gina Sophie Stiel, Uke Maarten Waldow, Jan Walger, Roman Weseloh, Jens Westendorf, Mathis Willenbrock und Rubby Yette.