Die Steilvorlagen des Lebens: Comedian Volker Meyer bringt zweites Programm auf die Bühne

Von: Ulla Heyne

Teilen

Mal zugewandt, mal aufgeregt und mehr. In seinem neuen Programm nimmt Volker Meyer deutsche Eigenheiten aufs Korn. Da muss die Mimik sitzen. © Heyne

Volker Meyer zieht es auf die Comedy-Bühne: Der Wensebrocker, der in der Scheeßeler Sparkasse arbeitet, tritt demnächst mit einem eigenen Programm auf.

Wensebrock/Scheeßel – „Humor ist Geschmackssache.“ Das sagt einer, der es wissen muss – und der mit seiner Einschätzung dessen, was das Publikum zum Lachen bringt, richtig zu liegen scheint. Anders ließe sich wohl kaum erklären, dass Volker Meyer bereits zwei Drittel der Karten für sein Comedy-Programm Ende September verkauft hat.

Viele kennen den Wensebrocker als Initiator, Akteur und Stückschreiber der örtlichen Theatergruppe, andere haben ihn als Moderator oder mit humoristischen Einlagen bei Hochzeiten, Vereinsfeiern oder Betriebsausflügen erlebt. Oder bei seinem ersten abendfüllenden Programm, in dem er seine 20- bis 30-minütigen Kurzprogramme vereint hatte. Das war vor drei Jahren in Schneverdingen. Seitdem hat der 48-Jährige ein völlig neues Programm geschrieben, mit dem er – so der Plan – im März 2020 auf der Bühne stehen wollte. Dieses Mal nicht als „Bauer Meyer“, sondern ohne eine Kunst-Bühnenfigur, also „ganz ich selbst“. Dass das Programm „Fürst Volk – sprich deut(sch)lich“, bei dem es um die Befindlichkeiten und Eigenheiten der Landsleute gehen soll, fast drei Jahre in der Schublade lag, ist der Pandemie geschuldet.

Kreative Ideen bei Radtouren

Zeit, die er nutzte, um bei seinen regelmäßigen Radtouren, bei denen ihm die meisten kreativen Ideen kommen, an seinen allesamt selbstgeschriebenen Texten zu feilen. Denn nicht alle Ideen schaffen es ins Programm, neun von zehn Ideen werden wieder verworfen. Verändern musste er nicht viel, enthält das Programm doch kaum aktuelle oder tagespolitische Inhalte: „Auf dem Gebiet kenne ich mich nicht in der Tiefe aus, das Terrain ist mir zu unsicher, um mich darauf zu begeben.“ Stattdessen geht es um die Macken der Deutsche, um Motzen, um die Ellbogengesellschaft – alles Alltagsbeobachtungen, die der bekennende ehemalige „Klassenclown“ macht, wenn er Leute im Zug oder wie im Urlaub im Café beobachtet: „Das Leben bietet reichlich Steilvorlagen!“

Meyers Mission: Dass sich die Zuschauer wiedererkennen, vielleicht (wie Freunde aus Bayern, die als Einzige eine Viertelstunde des brandneuen Programms bereits gesehen haben) sogar sagen: „Genauso ist es bei uns.“ Vor allem aber möchte Meyer, „dass sie lachen und eineinhalb Stunden gut unterhalten werden“. Den Zeigefinger schwenken will er dabei aber nicht, auch Weltverbesserung oder zum Nachdenken anzuregen, ist nicht der Anspruch: „Es reicht, wenn sie sich gut amüsieren – ein kleiner Zwischenapplaus wäre natürlich auch schön.“

Mein Programm ist zu 100 Prozent von mir.

Glückliche Gesichter, kollektives Lachen: Das ist sein Antrieb der vergangenen 20 Jahre. So lange währt die Bühnenkarriere des Mitarbeiters der Sparkasse Scheeßel bereits. „Die meisten, die mich nur von der Bühne kennen, wollen es meist gar nicht glauben, aber ich kann auch seriös“, sagt der Anlageberater der Sparkasse in Scheeßel und Charakterkopf, dem zuweilen eine Ähnlichkeit zu Markus Maria Profitlich nachgesagt wird.

Seine Vorbilder sind jedoch andere: Hape Kerkeling, nach dessen Vorbild er in der Schule Lehrer interviewte, oder der nicht ganz so bekannte Günter Grünwald. Imitieren will er aber niemanden, Pointenklau oder sich irgendwo bedienen kommt nicht in Frage. „Mein Programm ist zu 100 Prozent von mir“, sagt er. Geübt wird im „stillen Kämmerlein“ vor dem Spiegel. Gesehen hat es bislang noch niemand, und das soll bis zum 28. September auch so bleiben. Ob die mögliche Fallhöhe da nicht groß ist? Sorge, dass es nicht ankommt, hat er nicht. „Da verlasse ich mich ganz auf mein Gespür“, meint der Hobby-Comedian über das rund eineinhalbstündige Programm. Ganz falsch kann er damit nicht liegen, wurde er doch immerhin zur Talentschmiede in den Quatsch Comedy Club in Berlin eingeladen – eine Art Ritterschlag.

Komödiantischer Ritterschlag

„Aber auch, wenn die Leute sich auf die Schenkel klopfen und sich meine Gags nacherzählen, ist das ein wunderbarer Moment.“ Dabei achtet er immer darauf, dass die Witze nicht auf Kosten anderer gehen: „Sich über jemanden oder eine Minderheit lustig zu machen, das geht gar nicht!“ Selbst bei der Stadt, die in seinem neuen Programm durch den Kakao gezogen wird, war er vorsichtig und entschied sich letztlich für eine Kleinstadt in Franken, „damit niemand sich auf den Schlips getreten fühlt“.

Ein zweiter komödiantischer Ritterschlag, bereits in greifbarer Nähe, blieb der bekennenden „Rampensau“ unlängst versagt: Die Moderation zum 100. Jubiläum des SV Horstedt Anfang Juli, für die er gemeinsam mit Lotto King Karl gebucht war, musste er absagen. Grund: Corona. „Das tat schon weh!“

Comedy-Abend Zu erleben ist der Stand-up-Comedian am Freitag und Samstag, 23. und 24. September, jeweils um 19.30 Uhr im Gasthof Waidmanns Ruh in Wensebrock. Karten kosten zehn Euro und sind im Vorverkauf telefonisch unter der Nummer 04266 / 2250 (ab 19 Uhr) oder per E-Mail an theater-wensebrock@gmx.de erhältlich.