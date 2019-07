„Come together“: Der Feierabend ist gerettet

+ Die Besucher können sich auch Cocktails mixen lassen. Foto: Imago Images

Scheeßel – „Come together“, also: „Kommt zusammen“, forderte Beatle John Lennon einst in dem gleichnamigen Song aus seiner Feder. Nicht von ungefähr kommt es also, dass der Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) seine neue Feierabend-Veranstaltungsreihe unter genau dieses Motto gestellt hat. „Come together“ heißt es also am Donnerstag, 8. August, zum ersten Mal im Beeke-Ort, wenn man von 19 bis 22 Uhr an der Kirchstraße, auf dem Platz zwischen Scheeßeler Hof und der Buchhandlung „Lesezeichen“, den Tag bei Live-Musik, Klönschnack, kühlen Getränken und gutem Essen ausklingen lassen kann.