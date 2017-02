Supermarkt nimmt die nächste Hürde

Das für den Combi-Markt geplante Areal in Scheeßel.

Scheeßel - Von Matthias Röhrs. Der geplante Combi-Markt in Scheeßel hat die nächste Hürde genommen. Der Hoch- und Tiefbauausschuss der Gemeinde hat sich am Dienstagabend darauf geeinigt, das Planverfahren für das Projekt einzuleiten. Wenn Verwaltungsausschuss und Rat zustimmen, werden die entsprechenden Unterlagen bald öffentlich ausgelegt. Außerdem ist eine nicht-formelle Infoveranstaltung für die Bürger geplant. Denn die Verwaltung, das wurde während der Sitzung deutlich, rechnet mit vielen Reaktionen.

Die Ansiedlung des Vollsortimenters auf dem Gelände zwischen Bremer Straße, Mühlenstraße und dem Amtsvogteipark beschäftigt schon lange Lokalpolitiker und Bürger gleichermaßen. So war der Ratssaal im Rathaus auf den Zuschauerplätzen wieder gut gefüllt. Aber obwohl alle Fraktionen betonten, dass der Combi Priorität habe, gab es wieder Diskussionen. Vor allem beim vorangegangenen Tagesordnung, der eine erneute Änderung Einzelhandelskonzepts beinhaltete. Für Detlev Kaldinski (SPD) beispielsweise kam das sehr überraschend. Die Verwaltung wies dies zurück und will damit in erster Linie für die den Combi betreffenden Planungen Rechtssicherheit schaffen.

Ein angedachter Neubau des Aldi-Marktes auf der Hofstelle gegenüber seines aktuellen Standorts am Vahlder Weg ist derweil wohl vom Tisch. Dieser war in der alten Fassung des Konzepts noch vorgesehen. Dort ist es laut Bauamtsleiter Joachim Köhnken aber schwierig, alle Beteiligten auf einen Nenner zu bringen, auch weil die Nachnutzung des alten Standorts auf unsicheren Füßen steht. Dort hätte sich im Falle eines Neubaus kein neuer Supermarkt ansiedeln dürfen. Das gilt mit der Neufassung des Einzelhandelskonzepts nun für die gegenüberliegende Hofstelle. Denn mittlerweile sei die Tendenz, den Markt nur zu erweitern. Ein Antrag liege bereits vor, so Köhnken.

Zurück zum Combi: Im Rathaus ist man vorsichtig. „Ich bin sicher, dass der Bebauungsplan angefochten wird“, sagte Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU). Viel wurde in der Vergangenheit – gerade was die genaue Gebäudelage betrifft – diskutiert. Dem Ergebnis einer Bürgerbefragung folgend soll der Markt nun direkt am Amtsvogteiparkt gebaut werden und nicht entlang der Bremer Straße.

In der Zwischenzeit haben haben die Investoren von der J. Bünting Beteiligungs AG ihre Pläne etwas angepasst. Nach dem überarbeiteten Entwurf soll der Vollsortimenter jetzt etwa bis zu 1,50 Meter niedriger werden. Auch soll eine bepflanzte Böschung statt einer Stützwand den Parkplatz von der höher liegenden Bremer Straße trennen. Das ganze Areal wird außerdem von einer Hecke umrahmt, das Gelände selbst soll sich an vorangegangenen innerörtlichen Projekten wie dem Parkplatz auf dem ehemaligen Comet-Areals oder dem sich derzeit im Bau befindlichen Untervogtplatz orientieren.

Die Pläne sollen nun ein beschleunigtes öffentliches Verfahren bekommen und ab März oder April für einen Monat ausgelegt werden. In diesem Zeitraum ist laut Köhnken auch die Infoveranstaltung geplant.