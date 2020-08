Combi: Kommen die Kunden?

Combi kommt – und das mit großen Schritten. Ende August werden die vorbereitenden Baumaßnahmen und Erdarbeiten auf der Baustelle an der Scheeßeler Mühlenstraßen/Ecke Bremer Straße abgeschlossen sein und der Markt bis dahin seine erste Kontur erhalten haben. Freuen sich die Bürger schon auf den neuen Vollsortimenter? Wir haben auf der Straße nachgefragt.

Scheeßel – Gisela Günsel kommt vom Einkaufen. Sie ist in Eile, will das Eis schnell nach Hause bringen. Für ein kurzes Statement nimmt sie sich trotzdem Zeit. „Noch ein Markt muss in Scheeßel eigentlich nicht mehr sein, hat man hier doch eh schon so viele Möglichkeiten“, findet die Lauenbrückerin. Sollte der Combi gut laufen, sei ihrer Meinung nach die Schließung eines anderen Marktes im Ort programmiert. „Das ist ja meistens so.“ Natürlich belebe Konkurrenz generell das Geschäft, „es kann aber auch zu viel werden.“

Skeptisch äußert sich auch Friedrich Lüdemann aus Westeresch. Er sei vor allem vom Standort wenig begeistert. Ob er nach der Eröffnung mal im Markt vorbeischauen wolle? „Mal sehen, die ersten vier Wochen wird Combi sicher mit Sonderangeboten locken, danach ist es aber wohl vorbei – die können auch nicht billiger verkaufen.“

„Mehr Konkurrenz tut dem Ort sicher gut“, ist auch Christian Greve überzeugt. „Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden.“ Manchmal fehle es ihm in Scheeßel schon an speziellen Artikeln, woraufhin er nach Rotenburg oder Sittensen ausweichen müsse. „Ob der Combi diese Lücke schließt, muss man abwarten, es ist ja auch vom Sortiment abhängig.“

Ja, natürlich habe auch er vom neuen Combi gehört, sagt Florian Pohlmann aus Scheeßel. Er wundere sich allerdings ebenfalls, warum es bei der Vielzahl an Märkten im Ort noch einen weiteren geben soll. Als jemand, der nur bei Penny einkaufen würde, glaube er jedenfalls nicht, dass er an der Mülenstraße Kunde werde. „Ich habe meinen Stammladen, und der reicht mir.“ Seiner Ansicht nach hätte man auf das Eckstück auch etwas anderes hinstellen können. „Ein Kino zum Beispiel, das wäre super gewesen!“

Ebenfalls ihrem Stammladen treu bleiben möchte eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ich kaufe überwiegend beim Aldi ein, dem ich auch ganz bestimmt treu bleiben werde.“ Wenn man wisse, wo alles steht, sei man umso schneller auch wieder raus, macht sie deutlich. „Mich interessiert der Combi also nicht so sehr.“

„Einfach genial!“, bringt Axel Röhr seine Meinung auf den Punkt. „Es ist doch toll, dass man mal ein bisschen Konkurrenz gegenüber dem Edeka Lieder schafft, der bislang als einziger Vollsortimenter ja eine Monopolstellung in Scheeßel genossen hat“, sagt der Westerescher. Ob es noch den Combi gebraucht hätte, sei eine generelle Frage, „für das Angebot ist das aber super!“

Imke Gerken arbeitet selbst bei Lieder in Scheeßel. Ihren Worten nach sei das oftmals herangezogene Argument, der alteingesessene Markt bräuchte durchaus mal Konkurrenz, nicht schlagkräftig. „Die, die den blöd finden, kommen eh dort nicht zum Einkaufen hin“, meint die zweifache Mutter. Sie selbst hält den Combi für unnötig, „zumal der ja auch ziemlich teuer sein soll.“

Warum man einen Lebensmittelmarkt nicht in der Ostlandsiedlung hat bauen lassen, darüber wundert sich der Scheeßeler Adolf Sichau. „Da hätte noch gut einer hingepasst.“ Er und seine Frau seien jedenfalls treue Edeka-Kunden – und wollen es auch bleiben. „Und wenn hier mal etwas fehlt, fahren wir einfach nach Rotenburg.“

Eine Angebotserweiterung in Scheeßel sei schon toll, äußert sich Anja Schulenberg aus Riepe: „Irgendwann wird es ja auch mal eintönig – man kauft immer das Gleiche ein.“ Groß sei ihr eigener Bewegungsspielraum, der bis nach Rotenburg und Lauenbrück reiche. „Deshalb bin ich auch nicht so sehr auf Scheeßel festgelegt.“

Auch Gerhild Rathjen, wohnhaft in Wittkopsbostel, gehört zu denen, die den Combi nicht unbedingt herbeigesehnt haben. „Wir haben doch ein gutes Angebot hier.“ Auch sie hätte sich für den Standort etwas besseres vorstellen können – „etwas für die Allgemeinheit schlechthin, für Freizeitaktivitäten zum Beispiel, und nicht nur zum Shoppen.“ Und noch einen Backshop, der dem Markt bekanntlich angegliedert sein wird, den brauche es für Scheeßel nun wirklich nicht mehr.