Claudia Koppert liest in Wohlsdorf

Die Familie Trochelmann und der Heimatverein Wohlsdorf laden für den 11. Juni zu einer Lesung im Garten ein. Das Thema passt: „Im Vogelgarten“ wird von Claudia Koppert vorgetragen, die Gäste erleben an die 30 Nistkästen, zahlreiche Pflanzen und viel Charme.

Wohlsdorf – Gerhard Trochelmann liebt seinen Garten. „Schon mein Vater hatte Spaß daran, den Hof zu gestalten. Meine Frau und ich haben uns über die Jahre hinweg viele Inspirationen, auch bei den offenen Gärten, geholt“, berichtet er. Ursprünglich befand sich eine Landwirtschaft auf dem Gelände. Inzwischen sind viele einzelne Gärten dort gewachsen und auch angelegt worden.

Hier wächst Rhabarber, aber auch ein Zierapfel, Köstliches von der Birne und vieles andere mehr. Viele Stunden investiert Trochelmann in sein Hobby, das Ergebnis ist sehenswert.

Auf der Suche nach Inspiration besuchte er schon 2019 eine Lesung der Autorin Claudia Koppert. „Sie hatte ihr Buch ,Im Vogelgarten‘ damals in der Rotenburger Cohn-Scheune vorgestellt“, weiß er noch gut. Das Buch beinhaltet insgesamt 16 Erzählungen, und sie alle spielen im Garten. Koppert lebt in Stapel, sie ist Autorin, Lektorin und eben Gärtnerin.

Idee wurde schon 2019 geboren

„Schon damals kam ich mit ihr ins Gespräch, denn ich hatte sofort die Idee, diese Lesung auch einmal in meinem Garten zu organisieren“, so Trochelmann weiter. Doch dann kam die Pandemie, die Pläne wurden zunächst einmal aufs Eis gelegt. „Aber vor drei Monaten sind wir wieder miteinander in Kontakt getreten“, berichtet der Wohlsdorfer. Schnell war klar, dass das lange geplante Event nun umgesetzt wird. Kurzerhand fragte Trochelmann beim Heimatverein Wohlsdorf an, ob der nicht Lust habe, die ganze Sache organisatorisch ein wenig mit zu unterstützen. „Und das machen wir wirklich gerne, denn der Heimatverein interessiert sich nicht nur für rein historische Angelegenheiten“, erklärt Vorsitzende Sandra Everding.

Alleine das Buch an sich sei natürlich spannend und inhaltlich passend zu den Themen, mit denen sich der Verein beschäftigt. „Wir gehen ohnehin neue Wege, auch weil wir jetzt wieder ein wenig durchstarten können“, ergänzt Jens Meyer, ebenfalls vom Heimatverein. Erst kürzlich hatte der Verein eine historische Tour durch den Ort organisiert. Thematisiert wurden die Namen der Höfe und auch die Straßennamen, die im Ort vergeben wurden. „Teilweise sind diese Namen geprägt durch das alte Handwerk, welches hier ansässig war“, so Meyer. Gut 80 Teilnehmer hatten an dem Spaziergang durch Wohlsdorf teilgenommen, die Idee kam demnach gut an. Und auch die Idee von Trochelmann, in seinem Garten eine Lesung zu organisieren, passe daher gut, so Everding.

Trochelmann kennt das Buch und auch die Lesungen von Claudia Koppert bereits. „Es geht da nicht nur um die Schönheit der Tiere und des Gartens“, weiß er. Auch kritische Themen werden benannt. Mal geht es um das Insektensterben und mal um das Landleben als solches. „Auch kritische Stimmen werden laut“, so Trochelmann.

Gemütliches Beisammen sein ist angedacht

Die Lesung ist gleichzeitig als gemütliches Beisammensein geplant. „Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen“, wünscht sich Trochelmann. Er scheut keine Mühe und stellt entsprechende Sitzgelegenheiten im Garten auf. Es wird frischen Butterkuchen aus dem eigenen Holzofen geben. In früheren Jahren fanden hier schon Backofenfeste statt. „Aber aktuell ist es schwer, das zu organisieren“, sagt der Hausherr.

Gedacht ist das jetzige Event vor allem für den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. „Wir haben bislang vor allem ,intern‘ für den Tag geworben“, gibt er an. Allerdings hat er nichts dagegen, wenn auch einige weitere Besucher kommen. Es dürfen allerdings nicht zu viele werden, der an sich kleine Rahmen sollte nicht gesprengt werden.

„Und dann brauchen wir noch gutes Wetter“, hofft er. Sollte es Schietwetter geben, wird die Lesung kurzerhand zu Kröger’s Schün verlegt. Ansonsten findet die Veranstaltung wie geplant am Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr auf Brockmanns Hof, Kleiner Hoorn 14 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. Wer sich anmelden möchte, kann dies bei Sandra Everding unter der mobilen Nummer 0151 / 25336719 vornehmen.

