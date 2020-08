„Circus May“ bangt um Bleibe

Ostervesede/Vahlde – Keine Chance mehr für den kleinen „Circus May”? Stehen Tamara May und ihr Lebensgefährte Nino Frank, ihre fünf Kinder im Alter von 3 bis 23 Jahren, ihr 2-jähriges Enkelkind und die 50 Tiere – Kamele, Lamas, Hunde, Hamster, Gänse und Schlangen – in wenigen Wochen auf der Straße? Wo werden sie eine Bleibe finden, wo gibt es für sie einen Ort, der sie bis zum Ende der Corona-Pandemie aufnimmt?

Fragen, die nicht Gegenstand einer Nutzungsuntersagungs-Verfügung des Amts für Bauaufsicht und Bauleitplanung sind. In dem Schreiben des Landkreises vom Mai heißt es vielmehr: „Unzulässig sind damit jegliche Nutzung des Gebäudes, sei es zur Tierhaltung oder zu sonstigen Zwecken, sowie eine Nutzung der Außenflächen des Grundstücks zum Abstellen von zum Beispiel Fahrzeugen, Anhängern, Wohnwagen oder Zelten.“ Demnach muss die Familie mit allem Hab und Gut das Gebäude bis zum 1. September räumen. Machen sie das nicht, müssen sie mit „Zwangsgeldern in Höhe von 2 500 Euro für das Gebäude und 2 500 Euro für die Außenflächen, insgesamt also 5 000 Euro” rechnen. Dazu ein Kostenentscheid über 387 Euro. Geld, das er nicht habe, betont Nino Frank, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tamara May den kleinen Familienzirkus in achter Generation führt.

Ende vergangenen Jahres bezog „Circus May”, der ursprünglich aus dem Raum Celle stammt und immer wieder im Kreis Rotenburg gastierte, in einem Wäldchen an der Straße zwischen Ostervesede und Vahlde an einer stillgelegten Brennerei Quartier, um dort zu überwintern. Einige Monate, bis zum Frühjahr 2020. Dann sollte es weitergehen bis zur Saisoneröffnung in größeren und kleineren Orten Norddeutschlands.

Zirkusse, besonders kleinere Unternehmen, haben es inzwischen schwer, leben an der Grenze des Existenzminimums und müssen sich oft gerade noch von Woche zu Woche retten. Wenn es nicht immer wieder Menschen gäbe, die diese kleinen Unternehmen unterstützten. Kostenlos stellte der jetzige Eigentümer der alten Kornbrennerei, Sven Frank Freiherr von Eberstein, das Gebäude und das Grundstück dem „Circus May” zur Verfügung, Nachbarn halfen aus bei der Strom- und Wasserversorgung, Landwirte brachten Futter, Kirchengemeinden und Einwohner spendeten Geld. Der Landkreis genehmigte eine finanzielle Unterstützung aus dem Hartz-IV-Topf.

Nino Frank und seine Lebensgefährtin Tamara May: „Wir sind glücklich, hier neue Freunde gewonnen zu haben. Hier fahren immer wieder Menschen vorbei, die anerkennend feststellen: ,Das blitzt ja bei euch. Diese Ordnung! Dürfen unsere Kinder einmal zu euren Tieren schauen?‘”

Doch aus der neuen Saison 2020 wird nichts, Corona lässt nicht locker. Das Schaustellergewerbe, zu dem die kleinen und großen Zirkusse gehören, hat auf absehbare Zeit keine Chance, seine Zelte aufzuschlagen und die Menschen den Zauber der Manege erleben zu lassen.

Tamara May und Nino Frank sind von dem Verhalten der Behörden und der fehlenden Flexibilität enttäuscht, wütend und sprachlos darüber, dass an Verwaltungsschreibtischen oft so wenig Platz sei für das Mitgefühl von Menschen in auswegloser Situation.

„Das, was uns hier passiert, ist ein regelrechtes Wegjagen. So geht man mit Menschen nicht um”, findet Frank. Dabei, betont der 44-Jährige, habe der Grundstückseigentümer darauf hingewiesen, dass der Zirkus weiterhin auf seinem Grundstück willkommen sei.

Noch gibt es eine Chance. Der Rotenburger Rechtsanwalt Claus-Friedrich Buhrfeind, der die Interessen von „Circus May” vertritt, äußert sich in einem Schreiben an den Landkreis: „Ihnen sind sicherlich die Probleme, die gerade kleine Zirkusse in der heutigen Zeit haben, bekannt. Diese werden verschärft durch die Folgen der Corona-Pandemie. Der Unterzeichner würde gerne, vielleicht zusammen mit Herrn Frank, in einem persönlichen Gespräch klären, wie in dieser Angelegenheit weiter verfahren werden kann. Die zwangsweise Durchsetzung der Räumungsanordnung würde nicht nur die Existenz des Zirkusses vernichten, sondern darüber hinaus auch mit massiven beziehungsweise weitreichenden persönlichen Folgen für unseren Mandanten und seine Familie verbunden sein.”

Es habe sich laut Burfeind inzwischen ein größerer Kreis von Unterstützer gefunden, der ihm von einer großen Sympathie und Anteilnahme in breiten Schichten der Bevölkerung berichtet habe. Der Landkreis, so der Rechtsanwalt, habe inzwischen einem Gespräch zugestimmt.