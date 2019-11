Chapeau für Profis und Amateure

Ballettschule „Step by Step“ setzt 80 Elevinnen bei Wintergala stimmig in Szene

+ Tabea Buttkus (l.) überzeugte nicht nur beim Arabischen Tanz aus dem „Nussknacker“, sondern auch als Mutter der Mühlenteichenten. Fotos: Heyne

Scheeßel – Man nehme ein paar Mädchen, bringe ihnen Ballett bei und eine aufrechte Haltung, stecke sie in bunte Kostüme und mit schöner Musik kommt eine tolle Aufführung heraus. Ach, wenn das doch so einfach wäre. Allein die Ankündigung von Fiona Stermann durch ihren Gatten und „Step by Step“-Vereinsvorsitzenden Thomas lässt ahnen, was die Frau an der Spitze des Ballettvereins alles können muss: Choreografin, Tanzlehrerin, Kostümbildnerin, Organisatorin. Dass die gebürtige Engländerin all das kann, und sogar ziemlich gut, davon zeugte die Winter-Tanzgala am Wochenende.