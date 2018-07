Neuer Verband der Jungen Union für Scheeßel und Sittensen gegründet

Jan Hensel an der Spitze

Scheeßel/Sittensen - In Scheeßel und Sittensen gibt es seit Samstag einen gemeinsamen Gemeindeverband der Jungen Union (JU), also der Jugendorganisation der CDU. Auf der Gründungsveranstaltung im Landgasthof Oehr in Sittensen wurde Jan Hensel (Sittensen) zum Vorsitzenden der neuen Organisation gewählt.