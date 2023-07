Cateringteam kümmert sich um Verpflegung beim Scheeßeler Beekefestival

Von: Ulla Heyne

Teilen

Sabine Herrmann (l.), Sabine Scherz und Tarek Gerken (r.) weisen Thomas Buttkus vom neuen Festausschuss ein. © Heyne

Die Helfer aus dem Catering Team des Beekefestivals sind startklar, das Thema Mehrweg spielt eine große Rolle in der Planung. Das Familienfest findet von Mittwoch, 12. bis Sonntag, 16. Julie im Beekeort in der 24. Auflage statt.

Scheeßel – Für viele Beekscheepers, Quartiersgeber und ehrenamtliche Helfer geht die Arbeit beim Beekefestival am übernächsten Wochenende bis frühestens am Mittwoch, 12. Juni, mit dem Eintreffen der ersten Tänzer und Musiker aus aller Welt los. Jetzt schon am Rotieren ist das Team, das sich Neudeutsch ums „Catering“ kümmert, sich im Beekscheepers-Jargon aber noch traditionell „Festausschuss“ nennt. Und das gleich doppelt. Denn mit der diesjährigen 24. Auflage findet ein Generationenwechsel statt.

Thomas Buttkus und Edda Bobrich lassen sich dieser Tage von Oliver Schröder, Tarek Gerken, Sabine Scherz und Sabine Herrmann einweisen. Erstere gehören zum neuen Festausschuss. Für Schröder, Gerken und die „beiden Sabines“ ist es das letzte Festival mit Verantwortung für das leibliche Wohl nicht nur der Beekscheepers, sondern auch ihrer rund 200 Gäste aus aller Welt und die Besucher des langen Festival-Wochenendes. Und nicht nur sie wollen verköstigt werden, sondern auch die zahlreichen Helfer, und auch die Quartiergeber und andere Akteure wie die des Festumzugs sind eingeladen. Das erfordert eine enorme Logistik, eine kluge Planung, viel Umsicht und noch mehr Manpower.

Die Helfer sind engagiert dabei

77 ebenfalls ehrenamtliche Helfer zählt der Festausschuss, die bereits eine Woche vorher bei der Versorgung der Bühnenaufbaucrew im Einsatz sind. Am Festivalwochenende selbst sind sie am Geschirrspüler oder in einer der beiden Küchen eingeteilt, zum Belegen von Hunderten Dumschfrikadellenbrötchen, Hunderten von Scheiben Käse und Wurst auf Brötchen oder der Ausgabe von Burgunderbraten für mehr als 500 hungrige Mäuler.

„Eigentlich bin ich Verwaltungsangestellte“, meint Herrmann. Nun stemmt sie mit dem Festausschuss das Pensum einer Großküche. Heute ist sie um 6 Uhr aufgestanden, um beim Bäcker 500 Brötchen zu bestellen. Die Lieferung der von einem Jeersdorfer Bauer gespendeten 70 Kilo Kartoffeln bespricht sie später. Dieser Tage gibt es nur selten einen Moment, in dem sie nicht noch das eine oder andere erledigt. Wie viele ihrer Mitstreiter nimmt sie sich eine Woche frei, um sich in der Küche des Schafstalls und der Mensa der Grundschule um das leibliche Wohl zu kümmern. Die Nutzung der Mensa ist ein Glücksfall. Können dort doch die Bestecke und Teller genutzt werden und so das Festival umweltfreundlicher gemacht werden. Müllvermeidung beim Festival ist nicht nur beim Hurricane ein Thema, sondern auch beim Beekefestival.

Mehrweg wird weiter thematisiert

Ganz auf „Mehrweg“ haben die Beekscheepers aber noch nicht umgestellt. „Wir sind nicht so professionell wie das Hurricane“, meint Herrmann, „aber auf einem guten Weg.“ Die Anschaffung eines Spülwagens durch die Gemeinde: ein Schritt in die richtige Richtung. Konkret nutzen können die Trachtentänzer ihn jedoch noch nicht, weil die dafür erforderliche Starkstromleitung erst noch gelegt werden muss. Man versucht, an anderer Stelle Verpackungen zu sparen. So wird das Wasser für die Gruppen nach ihrem Bühnenauftritt seit 2019 in Tanks mit Leitungswasser angeboten – das spart Flaschen und Finanzen.

Auch über ein Mehrwegbechersystem wurde schon nachgedacht. „Das muss sich jedoch erst mal einspielen“, so Herrmann. Vorerst behilft man sich mit kompostierbaren Einwegbechern. Bei der Verpflegung der Aufbauhelfer wird das Mehrweggeschirr der Grundschulmensa genutzt, „da fällt also nichts an Müll an“, freut sich das „Beekscheepers-Urgestein“.

Persönlich freut sie sich vor allem auf den Moment, wenn das Festival gut über die Bühne und alles glattgegangen ist. Und bis dahin auf die wenigen Momente in einem der aufgestellten Liegestühle, zwischen langen Abenden mit müden Füßen und anschließendem Aufräumen und der Vorbereitung am nächsten Morgen. Warum man sich das freiwillig antut? Die Kinder betreuen Gruppen, Ehemann Christoph ist im Getränketeam unterwegs: „Insofern ist das Beekefestival ein Familienfest!“