Café-Kult-Damenteam starten mit Kräuter-Vortrag ins neue Halbjahr

Scheeßel - Von Hannes Ujen. Voll motiviert nach zwei Monaten Sommerpause meldet sich das ehrenamtlich tätige Team vom Café Kult zurück: „Die Pause war gut, aber jetzt muss es auch wieder losgehen mit den Veranstaltungen, sonst fehlt uns etwas“, verkünden Ilse Krohn, Margret Otte, Ulrike Sievers, Bärbel Sommer und Ursula Ujen unisono. Das Programm für das zweite Halbjahr 2018 steht und liegt demnächst auch als Flyer vor, der dann im Nötel-Haus sowie im Rathaus erhältlich ist.

Geblieben sei man hinsichtlich der Programmgestaltung bei der bewährten Mixtur aus Unterhaltung und Information, wobei das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen für die Gäste ebenso einen hohen Stellenwert hätte. Die Pforten des Nötel-Hauses an der Mühlenstraße 2 in Scheeßel werden jeweils um 14.30 Uhr geöffnet, das Programm startet immer um 15 Uhr. Ein Eintritt zu den Veranstaltungen werde nicht erhoben, zur Deckung der Unkosten erbitte man lediglich eine kleine Spende.

Gestartet wird am 6. September mit dem Vortrag „Mit gesunden Kräutern durchs Jahr“ von Inge Bahrenburg aus Horstedt. Die Kräuterexpertin von der ehemaligen Gaststätte „Zur Post“ hat sich mit ihrem berühmten Kräuter-Büfett einen Namen gemacht und ist eine der Initiatorinnen, die vor 16 Jahren die Kräuterregion Wiesteniederung gegründet haben. Ob Bärlauch, Brennnesseln, Gundermann oder Zitronengeranie – Inge Bahrenburg kennt sich aus in der Kräuterwelt und hat viele leckere Rezepte und Kostproben dabei.

Am 4. Oktober können sich die Café-Kult-Gäste visuell nach China begeben: In seinem Film „Leben am Fluss – unterwegs auf dem Yangtse vor dem Bau des großen Staudamms“ zeigt der Scheeßeler Dietmar Hornig beeindruckende Impressionen von seiner 2 600 Kilometer langen Reise von Chongqing bis nach Shanghai. Höhepunkte unterwegs waren die Geisterstadt Fengdu, die Fahrt durch die Nebenschluchten des Yangtse, die Provinzhauptstadt Wuhan, das Gelbe Gebirge und Ausflüge in das wenig touristische Hinterland. Interessant dabei ist, dass Teile der von Hornig besichtigten Orte seit Fertigstellung des Staudamms nunmehr unter Wasser stehen.

Schlagerkarussell am 1. November

Am 1. November dreht sich im Café Kult das Schlagerkarussell: Mit ihrem Programm „Gute-Laune-Schlager zum Mitsingen – der deutsche Schlager lebt und bringt Freude in den Alltag“ wollen Manni Küppers (Akkordeon, Gesang) und Hannes Ujen (Gitarre, Gesang) die Gäste im Nötel-Haus zum Mitsingen animieren. Manni und Hannes haben sich dazu bekannte Schlager aus den 20er- bis zu den 60er-Jahren ausgesucht, die (fast) jeder kennt. Und zwischendurch ist auch vielleicht noch Zeit für ein paar nette Schmunzelgeschichten.

Am 6. Dezember findet das traditionelle Weihnachtskonzert mit den Scheeßeler Schulmusikanten statt. Die Musikschüler von Freddy Schmidt erfreuen die Gäste mit weihnachtlichen Klängen und Stücken aus ihrem Jahresprogramm. Mitsingen oder Mitsummen ist ausdrücklich erwünscht. Das Café-Kult-Team lädt zu einem Nachmittag bei Kerzenschein und Weihnachtsgebäck ein.

Rückblickend auf das vergangene Jahr, das seit dem Wechsel von der Kis (Kulturinitiative Scheeßel) unter das Dach der Steinfelder Wohngruppen vergangen ist, stehen die Damen hinter diesem Schritt und blicken optimistisch in die Zukunft: „Wir werden in jeglicher Hinsicht von Rainer Kruse und seinen Mitarbeitern unterstützt. Die Zusammenarbeit läuft optimal, können weitgehend selbstständig entscheiden – und das mit dem guten Gefühl der organisatorischen und finanziellen Absicherung.“