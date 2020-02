Büttenrede mit Huhn

Prunksitzung bietet vier Stunden närrische Unterhaltung

+ Der Siebener-Rat begrüßt das neue Prinzenpaar Heidi Behrens und Axel Roselius in seiner Mitte. Fotos: Heyne

Westervesede/Ostervesede – Was soll ein Jahr nach einer Jubiläumsveranstaltung noch kommen? Das hatten sich wohl auch einige Karnevalisten gedacht, war der Vorverkauf für die 41. Prunksitzung am Samstagabend doch etwas verhaltener als sonst angelaufen. Am Ende waren die langen Tischreihen des Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede aber dann doch wieder gefüllt mit Clowns, Wikingern, Piraten und was die Verkleidungskiste sonst so hergab. Und gleich vorweg: Der Siebener-Rat hatte auch dieses Mal ein Programm auf die Beine – oder besser: Bühne – gestellt, das in vier Stunden kaum einen närrischen Wunsch offenließ.