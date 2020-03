Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele kandidiert nicht für eine weitere Amtszeit

Scheeßel – Noch gut 20 Monate, dann ist Schluss. Am 31. Oktober 2021 endet die nunmehr dritte Amtszeit von Käthe Dittmer-Scheele (61) als Bürgermeisterin von Scheeßel. Dann hätte sie ganze 20 Jahre die Gemeinde als Hauptverwaltungsbeamtin geführt. Ob sie noch ein weiteres Mal kandidieren möchte, darüber haben wir uns mit der Verwaltungschefin unterhalten.

Frau Dittmer-Scheele, Hand aufs Herz: Ihnen juckt es doch bestimmt schon jetzt in den Fingern, weiterzumachen.

Nein, ich habe ja schon vor Beginn dieser laufenden Wahlperiode gesagt, dass es meine letzte Amtszeit sein wird. Dabei werde ich bleiben. Mit Überraschungen werde ich nicht dienen – ich bin eher so der Typ der klaren Vorstellungen.

Warum wollen Sie Ende nächsten Jahres aufhören?

Ich durfte und darf viele Jahre dieses interessante und bereichernde Amt der hauptamtlichen Bürgermeisterin ausfüllen. Das hat mir meistens sehr viel Freude gemacht. Nein, es macht mir nach wie vor viel Freude! Wir stecken in der Gemeinde in vielen spannenden und fordernden Projekten. Man schaue sich nur das neue Rathaus an, das mit großen Schritten Form annimmt. Oder das Dorfgemeinschaftshaus in Westervesede mit der Kita, das auch gut vorankommt. Nicht zu vergessen: Wir haben jede Menge Projekte und Pläne zur Weiterentwicklung der Gemeinde mit unseren Dörfern in allen Fachbereichen am Laufen. Das macht mir Spaß. Aber irgendwann ist für jeden der Zeitpunkt gekommen, ab dem das Berufsleben zu Ende geht und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich freue mich auch auf diesen Abschnitt ab November nächsten Jahres.

Haben Sie vor einer neuen Wahlperiode nie überlegt, das Amt anderen zu überlassen?

Ich hatte immer noch Ideen und Projekte, die ich gerne umsetzen wollte. Vor der dritten Wahlperiode habe ich schon überlegt, das stimmt. Aber mich hat als eine der großen Aufgaben unter anderem gereizt, den Umbau des Rathauses auf den Weg zu bringen. Mir war wichtig, dass die Scheeßelerinnen und Scheeßeler ein auch äußerlich und energetisch zeitgemäßes Rathaus bekommen.

Denken Sie schon darüber nach, wie Sie ihr Leben einmal als Pensionärin verbringen wollen?

Pläne habe ich genug. Vor allem freue mich mit meiner Familie darauf, dann nicht mehr so vom dienstlichen Terminkalender bestimmt zu sein, wie ich es als Bürgermeisterin bin und war.

Wen könnten Sie sich als ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin vorstellen?

Das werden die Wählerinnen und Wähler in der Gemeinde nächstes Jahr entscheiden.

Dann frage ich mal anders: Sie waren stets Vorschlagskandidatin der Scheeßeler CDU. Wen wird die Partei dieses Mal aufstellen?

Das wird wiederum die Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes rechtzeitig demokratisch entscheiden.

Sie haben einiges bewegt für die Gemeinde. Auf was sind Sie besonders stolz, auf was weniger?

Darüber habe ich noch nicht abschließend nachgedacht. Ich blicke lieber nach vorn. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann und gelegentlich auch mal zurückschaue. Es bleiben für mich 20 Monate Zeit, Projekte und Ziele gemeinsam mit Rat und Verwaltung umzusetzen und noch das ein oder andere neu auf den Weg zu bringen. Daneben ist jede Menge Tagesgeschäft zu regeln – der Betrieb der Kindertagesstätten, der Digitalpakt Schule oder die Breitbandanbindung, um nur einiges zu nennen. Manche Notwendigkeiten und Themen können sich von heute auf morgen von außen ergeben. Ganz aktuell die Flüchtlingssituation an der Grenze Griechenlands und die Entwicklungen zum Corona-Virus. Es ist nicht auszuschließen, dass wir neben zuständigen Stellen als Gemeinde gefordert sein könnten. Das werden wir im Blick behalten. Beruflich und privat finde ich übrigens ein Zitat von Mark Twain für mich sehr passend: „Natürlich kümmere ich mich um die Zukunft. Ich habe vor, den Rest meines Lebens darin zu verbringen.“

Was wird der Ruheständlerin Käthe Dittmer-Scheele am meisten fehlen, wenn diese später auf ihr Berufsleben zurückschaut?

Gute Frage. Vielleicht die Vielfältigkeit der dienstlichen Kontakte mit Menschen in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Ich denke da zum Beispiel an die Wirtschaft, die Schulen und Kitas, an Ehe- und Altersjubiläen, Vereinsveranstaltungen und aus allen Altersgruppen – quasi die gute Seite des vollen Terminkalenders (lacht). Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus und den Einrichtungen natürlich. Aber das alles kann ich ja noch 20 weitere Monate genießen.

Zur Person

Seit 2001 im Amt

Unter den Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis ist Käthe Dittmer-Scheele schon jetzt diejenige mit der längsten Amtszeit. Ihre erste Periode trat die zweifache Mutter und Großmutter einer Enkeltochter nach erfolgreicher Direktwahl durch die Bürger der Gemeinde Scheeßel an. Das war im Jahre 2001. Dieser Erfolg, gegen ihre Herausforderer eine absolute Mehrheit zu erreichen, sollte sich noch zwei weitere Male einstellen: 2008 und 2014.