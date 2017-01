Bürgermeister sorgt sich um die Glocken

Westerholz - Das Rezept des Westerholter Eekenkrings ist so einfach wie genial: Eine pikante Geschichte, gespickt mit lustigen bis deftigen Szenen, ein großartig aufspielendes Ensemble und schon ist der plattdeutsche Theaterbesuch perfekt.

Den erlebten die Besucher am Wochenende im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus, wo die Akteure unter der Regie von Hartmut Schulze den Schwank „De Schützenkönig“ mit überzeugender Spielfreude auf die Bühne brachten.

Die Rollen im Stück, bei dem es darum geht, dass keiner im Dorf mehr Schützenkönig werden möchte und wie man doch einen solchen durch Manipulation bekommt, sind großartig besetzt: Da ist Landwirt Jens, der unter der Fuchtel seiner Frau Anke steht, von Ralf Preuß und Heike Riepshoff bravourös gespielt. Auch Jens’ Freund Krischan Möller (Friedrich Brase) ist involviert.

Zum anderen Knecht Otto (Paraderolle für Ecki Bammann) und Magd Britta alias Andrea Brase, die kurzfristig einspringen musste und eine tolle Leistung zeigte. Junggeselle Otto wäscht sich sogar die „Käsemauken“ in einem alten Kochtopf mit Wasser und Korn, um seiner Herzensdame zu imponieren.

Auch Stefan Klee als Bürgermeister und Lena Aldag (Madleen Dittmer, erstmals dabei), die sich um kaputte Kirchturmglocken kümmern müssen, überzeugen. Deren Reparatur, durch eine Spendenaktion der Jungfern Gesche und Liesa Witt (Diana Klee und Rita Dittmer) angekurbelt, stiftet Verwirrung, zumal schnell vermutet wird, dass es sich bei den Glocken wohl um des Bürgermeisters „bestes Stück“ handeln müsse.

Damit der Stress nicht zu groß wird, kommt als universelles Heilmittel jede Menge Köm zum Einsatz. Die Umstände, wie erst ein falscher Schützenkönig übertölpelt wird und letztendlich doch der richtige zu seiner Würde steht, werden dem Publikum in urkomischen Szenen vermittelt.

Ein Rezept gegen die „Königsflaute“ in den Schützenvereinen gibt es nicht, dafür aber viel für das plattdeutsche Herz mit Situationskomik, Klamauk und Liebesgeschichten. Für die Aufführungen am Mittwoch ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 14.30 Uhr sind noch Eintrittskarten unter der Nummer 0152 / 52682284 erhältlich.

hu