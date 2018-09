Buddeln für das Flutlicht

Scheeßel - Eine Reihe tiefer Löcher, ein gutes Dutzend junger Männer mit Schaufeln, zwei Bagger: Wo am Wochenende im Stadion Waidmannsruh sonst Bälle gejagt werden, herrschte am Samstagmorgen emsige Betriebsamkeit. Mitglieder mehrerer Herrenmannschaften des Fußballclubs Rot-Weiß Scheeßel und Trainer der Zweiten Herren Heiko Scherz waren angetreten, um die ersten Arbeiten für die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage auf dem rückwärtigen Platz vorzunehmen.

Was sich im Antrag für das 62 000 Euro schwere Projekt „Eigenleistung Erdarbeiten“ nennt, besteht an diesem Morgen konkret aus dem Ausheben sechs quadratischer Löcher mit den Ausmaßen 1,60 mal 1,60 Meter. Die Köpfe von Sven und Torsten Schröder und Jonas Weger, die die „Feinarbeit“ mit der Schaufel erledigen, nachdem Hendrik Wahlers mit dem Bagger „das Grobe“ erledigt hat, sind kaum noch zu sehen – auf 1,80 Meter Tiefe sollen die Aushübe kommen, damit das Fundament für die Masten hält.

Gestemmt wird das Projekt des Vereins mit Finanzspritzen des Landkreises, des Landessportbundes und der Gemeinde. Weitere Fördergelder werden derzeit unter den eigenen Mitgliedern mit der Aktion „Flutlicht“ generiert: So können Unterstützer ähnlich wie bei einer vergangenen Aktion spenden. Dieses Mal erwerben sie kein symbolisches Rasenstück, sondern pro Beitrag von zehn Euro je eine Leuchtdiode.

Die insgesamt acht Flutlichter an sechs Masten sollen den Sport in der dunklen Jahreszeit flexibler machen. Zwar ist der obere Platz bereits mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Warum eine Zweite nötig ist, erklärt Trainer Heiko Scherz: Bisher habe der vordere Platz sowohl für den Spiel- als auch den Trainingsbetrieb der Teams im Herren- und Jugendbereich herhalten müssen – „da konnte es schon mal sein, dass das Training einer Mannschaft ausfallen musste, wenn eine andere ein Punktspiel hat.“ Das soll bald der Vergangenheit angehören: „Mit der neuen Anlage können wir Training und Punktspiele in Zukunft besser verteilen und die Plätze parallel bespielen.“ So werde auch die Belastung der Plätze bei schlechten Bedingungen besser verteilt – „der Rasen dann geht nicht mehr kaputt“, hofft Scherz, der sich noch an Matsch und eine längere Sperrung des Platzes zur Regenerierung erinnert.

Bis zur Entlastung des Spielbetriebs des immerhin 18 Mannschaften starken Vereins ist allerdings noch einiges zu tun: Nach Abschluss der Erdarbeiten, für die zwei Samstage angesetzt sind, wird das Fundament gegossen, damit es rechtzeitig bis zur Lieferung der Masten im Oktober ausgehärtet ist. Nach dem Abfahren der Erde werden Kabelgräben gezogen und mit Kabeln mit Blitzschutzvorrichtung und vorsorglich auch Leitungen für Lautsprecheranlagen bestückt. Im November soll die Anlage, für die der Verein bereits vor eineinhalb Jahren einen Bauantrag gestellt hatte, betriebsfertig sein, hofft der erste Vorsitzende Carsten Tietjen. Er freut sich, dass „so viele Spieler hier mitziehen und ehrenamtlich ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen“. Selbstverständlich könne die Flutlichtanlage später auch von anderen Vereinen oder Schulen genutzt werden.

Auch Scherz kann sich freuen: An diesem Morgen haben sich viele versammelt, die vom Fach sind, etwa jenseits des Platzes als Bauleiter oder Elektriker ihren Mann stehen. Die Moral wird an diesem Tag mit Kartoffelsalat aus dem Hause Scherz und Würstchen hochgehalten. Alles in allem eine kluge Sache, bei Licht besehen. - hey