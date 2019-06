„Brüll, Löwe, brüll!“

Scheeßel – „Du musst brüllen, Löwe, immer weiter brüllen!“ Die Regieanweisung, die Volkmar Bendukat einem seiner Akteure der Theater-AG gibt, soll eine der wenigen bleiben an diesem Abend im neuen Theatersaal. Die Inszenierung: Shakespeares „Sommernachtstraum“ – trotz aller Leichtfüßigkeit, mit der Meister Will daher kommt, für die Schauspieler nicht eben leichte Kost. „Schülern wäre das kaum zuzumuten“, so der Pädagoge. Muss er auch nicht – die Arbeitsgemeinschaft, die seit einem Jahr probt, besteht ausschließlich aus Eltern.

Als Bendukat bei der Einschulung der Fünftklässler vor fast einem Jahr eine AG für Eltern anregte, geschah das aus gutem Grund, eigentlich sogar zweien: „Nicht nur, dass ich Lust darauf hatte“, so der erfahrene Theatermann, „nein, so ein Format fehlte an der Schule einfach auch noch.“ Zum ersten Abend kamen 15 Interessierte. 13 von ihnen blieben. Bereut haben sie es bis jetzt alle nicht, trotz reichlich unverdaulichen Stoffs: „Wer spricht schon in Reimen?“, fragt eine Schauspielerin. Thomas Harmsen geht sogar noch weiter: „Den Kerl hatte ich bis jetzt noch gar nicht auf der Platte.“

Sich die Texte „raufzuschaffen“, war eine der Herausforderungen – jedoch beileibe nicht die einzige, hatte rund die Hälfte der Besetzung, die jetzt, wenige Tage vor der ersten Aufführung selbstbewusst monologisiert, genüsslich die Wortspiele auf der Zunge zergehen lässt und munter stirbt, wenig bis keine Theatererfahrungen. Für viele hier machte genau das den Reiz der wöchentlichen Treffen aus: Mal rauskommen, etwas ganz Neues ausprobieren, „mal Seiten an sich entdecken, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte“, wie Inga Bruns es formuliert. Das sind einige der Beweggründe, „den Kindern zeigen, wie cool die Eltern sind“, ein anderer.

Ob das funktioniert, wird sich in der Privatvorstellung für die eigenen Kinder zeigen, die neben den beiden öffentlichen Terminen am 18. und 19. Juni angesetzt ist. Für Bendukat funktioniert das Wagnis „Elterntheater“ jedenfalls bestens, hätten sich die Laiendarsteller doch gut in ihre Rollen eingefunden, denn egal, ob Schüler oder Erwachsener: „Der wichtigste Schritt ist die Selbstfindung!“, so der Theaterpädagoge. Nebenbei bringt die Beschäftigung mit dem Klassiker für die Eltern nach eigenem Bekunden so manchen positiven Nebeneffekt mit sich, etwa den der unverhofften Wortschatzerweiterung: „Oh Schmach, oh Höllenqual“, zitiert eine der Schauspielerinnen und schmunzelt: „Mein aktiver Wortschatz hat sich um so schöne Wörter wie ‚sittsam‘ erweitert.“ Andere haben in der eingehenden Beschäftigung mit dem Stoff ungeahnte Tiefen entdeckt. Und: Sie schätzen die Freiheit, die der Regisseur ihnen in der ersten Phase lässt. Nicht nur beim Streichen einiger Passagen des Mammutwerks, um die Länge auf ein verdauliches Maximum von zwei Stunden zu beschränken, sondern auch in der Mitbestimmung bei der Inszenierung. Bendukat nennt dies eine „behutsame Regie der sehr autonomen Akteure“. Am Ende sind alle verzückt: Thomas Harmsen, der als Zweimetermann seine Auftritte als Thisbe mit Langhaarperücke und Tippelschritten mit sichtlichem Schalk absolviert, Johanna von Frieling, die mit ihrer Rolle als „Puck“ an Schauspielerfahrungen der eigenen Jugend, ebenfalls bei Bendukat, anknüpft. Martina Indorf genießt es, „in der Rolle des Demetrius „auch mal bedrohlich zu sein und auch mal brüllen zu dürfen“. Dabei geht es allen hier nicht nur um Selbstfindung. „Wir wollen natürlich auch eine überzeugende Inszenierung hinlegen“, erläutert „Oberon“ Marco von Frieling, „wäre das nicht realistisch erschienen, hätten wir schon längst den Stecker gezogen.“ hey