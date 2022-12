Brennholz frisch aus dem Wald: Realverband Westerholz bereitet Versteigerung vor

Von: Lars Warnecke

Teilen

Nach dem Kahlschlag wird aufgeforstet: Heino Dreyer, Geschäftsführer vom Realverband Westerholz, weist auf die Bäume, die gefällt werden mussten. © Warnecke

Am 27. Dezember ist es soweit. Dann versteigert der Realverband Westerholz wieder jede Menge Feuerholz. Der Erlös fließt in die Aufforstung.

Westerholz – Kluges Zeug schnacken und frisch geschlagenes Brennholz per Höchstgebot an den Mann oder die Frau bringen – auch das ist Heino Dreyers Ding. Und so wird der Westerholzer, der seit vielen Jahren schon dem örtlichen Realverband als Geschäftsführer vorsteht, am Dienstag, 27. Dezember, nach Weihnachten einmal mehr einen auf Auktionator machen – mitten im Mischwald.

Dass sich viele Menschen dieses Spektakel wieder anschauen werden, darunter erfahrungsgemäß ganze Familien, davon ist auszugehen. Nachdem die Versteigerung 2020 noch komplett ausgefallen war, sie im vergangenen Jahr auf den letzten Drücker von Dezember in den März verschoben wurde (beides war seinerzeit Corona geschuldet), kann der altbewährte Termin „zwischen den Jahren“ dieses Mal endlich wieder eingehalten werden – ganz ohne Beschränkungen. Das freut Dreyer und seine Mitstreiter, deren gemeinschaftlicher Grundbesitz der beim Dorf gelegene Bauernwald ist, in dem sie auf 63 Hektar nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, natürlich sehr.

Aber was ist das eigentlich genau, ein Realverband? Ein Realverband, so kann man es nachlesen, ist eine Rechtsform für gemeinschaftlichen Grundbesitz. Realverbände werden auf germanisches Gemeinschaftsrecht zurückgeführt, nur in Niedersachsen sind sie in Form eines Gesetzes beschrieben. Heino Dreyer kann „seinen“ Zusammenschluss, in dem gegenwärtig neun Landwirte und Waldbesitzer vertreten sind, zwar nicht bis in die Germanenzeit zurückverfolgen, aber immerhin doch über einige Jahrhunderte.

Dass die privaten Forstbesitzer es mit der Bewirtschaftung ernst nehmen, sie ihren Wald mit viel Herzblut in Schuss halten, ist in diesen Tagen wieder gut zu sehen: In Abstimmung mit Förster Ulf Wahlers wurden in einem Teilstück rund 80 Jahre alte Kiefernbestände entfernt. Die, sagt Dreyer, hätten sich im Laufe ihrer langen Lebenszeit nämlich eher schlecht als recht entwickelt. „Die ohnehin krüppeligen Bäume hatten überhaupt keinen Zuwachs, weil sie an falscher Stelle standen – sie brauchen Sand- und keinen Lehmboden.“ Auf Letzterem, weiß der 73-Jährige, würden dagegen Buchen prächtig gedeihen.

Die ersten geschlagenen Eichen- und Buchenstämme liegen schon am Wegesrand. Bis zur Holzauktion sollen sich noch viele weitere Posten hinzugesellen. © -

Bezirksförster Wahlers war es auch, der den Verbandsmitgliedern bei einer kürzlich durchgeführten Waldbegehung nahelegte, Buchen und Eichen einmal kräftig durchzuforsten. Warum dieser Kahlschlag? „Buche wächst schneller als Eiche – das hat zur Folge, dass Buchen, wenn sie denn Überhand gewinnen, unseren schönen Eichen, die wir durch Leimringe in den letzten Jahren gut vor Schädlingsbefall bewahren konnten, das Licht nehmen, sie so innerhalb von einem Jahr kaputtgehen“, berichtet Dreyer. Diese Gefahr sei nun abgewehrt– allerdings nicht, ohne die Flächen wieder aufzuforsten. Für Januar, kündigt der Geschäftsführer an, wolle man an Ort und Stelle, sollte das Wetter dann mitspielen, wieder 1 500 neue Buchen pflanzen – mit tatkräftiger ehrenamtlicher Unterstützung aus der Ortschaft. Weitere 800 Jungbuchen, jede ist in etwa 1,20 Meter hoch, haben die Waldbesitzer schon Anfang Dezember per Hand in die Erde gebracht – als Ersatz für Bäume, die zuletzt durch Windbruch oder Borkenkäferbefall Schaden genommen hatten. „Ich finde, wenn ein Realverband in Eigenregie in einem Jahr 2 300 neue Bäume pflanzt, dann kann sich das schon sehen lassen“, befindet Heino Dreyer nicht ohne Stolz.

Normalerweise hätten sich die Westerholzer Waldeigentümer die Aufforstungskosten vom Land mit bis zu 30 Prozent bezuschussen lassen können – darauf verzichten sie aber, zahlen alles aus eigener Tasche. Eine bewusste Entscheidung, sagt der Geschäftsführer. „Die Förderung erfolgt nämlich nach einem Elf-Punkte-System, in dem unter anderem klar vorgegeben ist, wie die Pflanzlöcher zu setzen sind – macht man es verkehrt, gibt es Abzüge.“ Er hält diese strikte Verfahrensweise jedenfalls für „bekloppt“. „Deswegen machen wir es auch auf eigene Kosten.“

Beziehungsweise auf Kosten der beliebten Holzauktion, deren Erlöse doch speziell in die Anschaffung der Buchen fließen sollen. Treffen ist am Dienstag, 27. Dezember, um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof – vor dort geht es fußläufig etwa 100 Meter in Richtung Schutzhütte. „Man kann auch direkt bis dorthin weiterfahren – es sind genug Parkmöglichkeiten am Waldrand vorhanden“, sagt der Auktionator in spe, der von den 200 Posten an Eichen- und Buchenholz, die in diesem Jahr ausgestellt sein werden, natürlich so viel wie möglich unter den Hammer bringen möchte.