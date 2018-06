Bremer Straße: Die Kraft kommt von unten

Scheeßel - Wer zu Fuß an der Bremer Straße entlang spaziert, der muss seinen Blick nicht nur nach vorne, sondern vor allem auch nach unten richten. Sonst besteht erhöhte Stolper- oder gar Sturzgefahr. Denn der zwei Meter breite Gehweg befindet sich auf Höhe der Hausnummern 27 und 29 in einem katastrophalen Zustand.

Schuld daran haben die Bäume, die seinerzeit an der B 75 gepflanzt wurden, um das Straßenbild zu verschönern. Oder genauer gesagt sind es die Wurzeln der Bäume. Denn sie drücken die Bodenplatten nach oben – in diesem Fall sind es schon bis zu vier Zentimeter. Im Rathaus ist das Problem natürlich bekannt.

Kurzfristig soll an der besagten Stelle nun eine Reparatur vorgenommen werden – ohne jedoch gleich eine kostspielige Neupflasterung vornehmen zu müssen. „Unsere Idee ist es, in dem Teilabschnitt eine wassergebundene Grandex-Wegedecke einzubauen, um so Unebenheiten zu beseitigen“, verkündete Verwaltungsmitarbeiter Pedro Müller im Bau- und Planungsausschuss.

Seinen Worten nach sei das die schnellste Möglichkeit, den Gegebenheiten gerecht zu werden. „Auch um zu gucken, inwieweit wir den einen oder anderen Baum dort halten können.“