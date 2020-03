„Brauche den Kontakt zu Menschen“

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Praktisch veranlagt ist sie, und zupacken kann sie immer noch: Mit ihren 80 Jahren ist Helga Behrens jemand, der sich nach wie vor voller Überzeugung und Tatkraft ehrenamtlich für die Heimatpflege einsetzt. Anlässlich dieses runden Geburtstages und der ihr Montagabend vom Heimatverein Scheeßel verliehenen Ehrenmitgliedschaft hatte die Scheeßelerin Zeit für ein Gespräch mit der Kreiszeitung.

Die Tatkraft wurde Helga Behrens praktisch in die Wiege gelegt: Als viertes von fünf Kindern wurde sie 1939 in eine Sittenser Kaufmannsfamilie hineingeboren. Joachim Heinrich und Betty Kruse unterhielten damals eine Gastwirtschaft mit Lebensmittel- und Porzellanartikelgeschäft in der Ortsmitte. Ihre Mutter konnte sehr gut kochen, und so kamen beim Bau der nahen Autobahn A1 in den 30er-Jahren am Freitag stets die Arbeiter mit ihren vollen Lohntüten vorbei. „Nach Fertigstellung der Autobahn legten viele Busgesellschaften auf ihrer Fahrt zwischen Hamburg und Bremen extra einen Zwischenstopp in Sittensen bei Kruses ein“, erinnert Behrens sich. Nach dem Tod des Großvaters kam ein neuer Betrieb mit einer Textilabteilung am Bahnhof hinzu. „Da war immer jede Menge los“, erinnert sich Behrens gern an ihre Kindheit, in der sie stets mit vielen Gästen in Kontakt kam.

Helga Behrens half gern im Laden mit. „Ich bin mit Stoffen zwischen den Fingern groß geworden“, sagt sie. Und so lag es auch nahe, nach dem Abschluss der Realschule eine Lehre im eigenen Betrieb zu machen. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters war an ihr ursprüngliches Berufsziel – sie wollte Dekorateurin werden – nicht mehr zu denken. Außerdem lernte sie bald darauf ihren Mann Joachim Friedhelm Behrens, der im elterlichen Betrieb für landwirtschaftliche Produkte und Ölhandel (Firma jbs) arbeitete, kennen. Als frisch verheiratetes Paar zogen sie in eine eigene Wohnung im Haus der Schneiderei Wahlers. Insgesamt drei Söhne (Joachim, Hagen und Welf) machten die Familie komplett.

Neben dem eigenen musste die junge Ehefrau nach dem Tod der Schwiegermutter auch noch den des Schwiegervaters erledigen. „Aber trotz der vielen Arbeit bin ich nach und nach in die Firma reingerutscht“, so Behrens. „Buchhaltung war ja überhaupt nicht mein Ding, aber ich habe mich mit Begeisterung um die Textilien gekümmert und die Abteilung für Arbeitskleidung mit aufgebaut.“

Irgendwann in den 70er-Jahren hat das Ehepaar auf einer Hochzeit das Trachtentanzen für sich entdeckt – es wollte „den Bunten“ selbst erlernen. Die beiden fanden Gefallen an den monatlich auf den Dörfern von der Original Scheeßeler Trachtengruppe veranstalteten Tanzveranstaltungen und wurden schließlich Mitglied. „Ich erinnere mich gern an die vielen auswärtigen Auftritte, wir hatten viel Spaß“, schwärmt Behrens, die sich zunächst mit geliehener Tracht und Schmuck der Schwiegermutter begnügen musste.

Und weil sie sich mit Textilien auskannte, kümmerte sich Helga Behrens bald selbst um die Trachten, wobei sie sogar komplette Ausstattungen für die Kinder nähte. Heute hat sie immer noch ein Auge darauf und erledigt sämtliche Näharbeiten für die Blaudrucker. Oft ist sie mit einem Wäschekorb voller Tischdecken, Rucksäcke oder Duftkissen auf dem Meyerhof zu sehen. Und da sie eben schlecht Nein sagen kann, fertigt sie auch für die Theater-AG der Grundschule Kostüme an. In der Grundschule ist sie darüber hinaus „mit großem Spaß“ wieder als „Lese-Oma“ aktiv, „weil heutzutage im Elternhaus dafür oft die Zeit fehlt und Lesen doch so wichtig ist.“

Wenn sich jemand sich einsetzt, spricht sich das herum. So kam Behrens auch zu ihrer Tätigkeit als Gästeführerin. „Der damalige Heimatvereinsvorsitzende Fidi Behrens meinte damals, dass seine Frau Christine dringend Unterstützung bei den Führungen bräuchte – und schon war ich dabei“, sagt sie und schmunzelt. Bis heute hat sie unzählige Gruppen über den Meyerhof und das Heimathausgelände geführt, hat sich mit all den historischen Schätzen gründlich vertraut gemacht, das Weben ausprobiert und sogar bei den Blaudruckern mitgearbeitet. „Ich mache weiter, nur die ganz langen Führungen, die bis zu drei Stunden dauern können, die möchte ich in Zukunft nicht mehr machen“, bekennt die 80-Jährige.

Eine besondere Führung: Ein Sonderzug mit 500 Kindern einer Kirchengemeinde aus der Lüneburger Heide war für Christine Behrens und sie kein Problem. Dank ihrer kräftigen Stimme und starken Präsenz konnte sie sich bei Führungen bestens durchsetzen und den Kindern altes Kulturgut wie Waschen und Kochen sowie Nähen und Weben in früheren Zeiten näher bringen.

Heimatverein-Vorsitzender Uwe Wahlers sagt über sie: „Der Heimatverein verleiht Helga Behrens die Ehrenmitgliedschaft, weil sie mit ihren Aktivitäten bei den Blaudruckern, den Ausstellungen im Kunstgewerbehaus und den Führungen durch alle Abteilungen des Museums, wenn nötig auch auf Plattdeutsch, unschätzbare Verdienste für den Heimatverein und das Heimatmuseum geleistet hat. Wir hoffen, dass sie uns noch recht lange mit ihrer hilfsbereiten Art unterstützen kann. Von einem wie von Helga vorgelebten Engagement lebt der Verein.“

„Ich mache das nicht nur für andere, sondern auch für mich, denn ich brauche einfach den Kontakt zu Menschen. Ich bin so erzogen worden, dass man sich umeinander kümmert und füreinander da ist“, begründet Behrens ihr ehrenamtliches Engagement. „Ich fühle mich fit bis auf meine etwas angeschlagene Wirbelsäule, aber für 80 wäre ich noch gut beieinander, sagen die Besucher und trösten mich.“