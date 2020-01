Brahms und Schwoof im Maisfeld

Scheeßel/Fintel/Lauenbrück – Nach dem ersten Teil unserer kulturellen Jahresvorschau mit einer Vielzahl von Tipps und Terminen nimmt sich die zweite Jahreshälfte im Beeke-Ort und umzu eher mau aus. Dies dürfte für alle kulturell Interessierten jedoch kein Grund zur Sorge sein: Viele Vereine, Veranstalter und Kulturschaffende haben einfach noch nicht das gesamte kommende Jahr durchgeplant. Das lässt einiges an Raum für Überraschungen, zumal bei einigen Veranstaltern wie etwa dem Kino in Scheeßel hinter den Kulissen Großes geplant wird. Schon jetzt gibt es allerdings auch einige Daten, die sich lohnen, im Kalender angestrichen zu werden.

Einer davon ist definitiv der Trachtensommer am Wochenende vom 25. auf den 26. Juli. Wie immer im Zwei-Jahres-Turnus hat die Original Scheeßeler Trachtengruppe einige Gruppen aus dem In- und Ausland eingeladen, um auf dem Meyerhof gemeinsam mit mehreren Bühnenshows die heimischen Lieder und Tänze und die der Gäste zu präsentieren.

Ein eher jüngeres Publikum dürfte die mittlerweile ebenfalls im „Biennale“-Modus abgehaltene Maisfeldfete anziehen. Am 15. August darf nach Herzenslust in Wester-esch getanzt werden, getreu dem Motto des Veranstalters „bis der Häcksler kommt“. Am Abend vorher sind beim Oldieabend die älteren Generationen gefragt. Wer dann noch nicht genug hat, kommt auch am 30. Oktober beim Rocktober mit DJ Bobby Meyer im Jeersdorfer Hof auf seine Kosten.

Vorher lockt allerdings noch das traditionelle Open- Air-Kino am 28. August im Amtsvogteipark, das in diesem Jahr wieder – nach einjähriger Pause – den Scheeßel-Tag am 30. August einläutet. Ein Bummel vorbei an den zahlreichen Ständen von Vereinen und Institutionen dürfte sich genauso inspirierend gestalten wie über einen der zahlreichen Kunsthandwerkermärkte im Herbst. Den Auftakt macht der Herbstmarkt im Landpark Lauenbrück am Wochenende vom 12. und 13. September. Ebenfalls am Sonntag, 13. September, wird an der Scheeßeler Mühle der beliebte Kunsthandwerkermarkt abgehalten, nicht zufällig am Tag des offenen Denkmals. Wer noch mehr Kunsthandwerk in stimmigem Ambiente erleben möchte, notiert sich das Wochenende vom 21. November. Dann darf auf Einladung des Heimatvereins auf dem Meyerhofgelände gestöbert und gekauft werden.

Das Wochenende ist auch schon wieder die Zeit des zweiten großen Klassik-Höhepunkts der Kantorei. Am 20. November wird dort unter der Leitung von Kantor Andreas Winterhalter das Brahms-Requiem gegeben, während nur wenige Kilometer weiter im Westerescher Hof der Zauberer, Comedian und Puppenspieler Tricky Nicky bei seinem zweiten Besuch auf Einladung des „W‘escher Kult“ quasi seine Deutschlandpremiere mit seinem neuen Programm „Nikipedia“ feiert.

Auch auf den Jahresausklang darf man gespannt sein. Schenkt man den Worten von Pyroland-Inhaber Florian von Bothmer anlässlich des jüngsten Vorschießens auf dem Gelände des Obi-Baumarkts Glauben, dann könnte es Ende Dezember tatsächlich eine Neuauflage des beliebten Silvester-Events aus dem Hause von Bothmer geben. hey