Von Brahms bis Paganini

Saalkonzert mit Kirchenmusiker Andreas Winterhalter verspricht Abwechslung

+ Kirchenmusiker Andreas Winterhalter lädt zum neunten Saalkonzert.

Scheeßel – Über seine Person macht er kein Aufsehen und doch zählen Kenner ihn zu den Großen in seinem Fach: Andreas Winterhalter, seit 22 Jahren Organist und Kirchenmusiker in der St.-Lucas-Kirchengemeinde. Am Freitag, 17. Mai, spielt er ab 19 Uhr im Gemeindehaus an der Großen Straße im Rahmen der von ihm ins Leben gerufenen Reihe der Scheeßeler Saalkonzerte.