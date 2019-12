„Die Botschaft ist bleibend aktuell“

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. An keinem einen anderen Tag des Jahres sind die Kirchen voller als am Heiligabend. Wie geht Lars Rüter (53), Pastor in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Lauenbrück, mit dieser Herausforderung um? Was erzählt er den Besuchern? Und wo entdeckt er aktuelle Bezüge zur Weihnachtsgeschichte?

Herr Rüter, ist es Ihnen schon mal schwergefallen, eine Weihnachtspredigt zu erarbeiten?

Es gibt im Jahr einige Gottesdienste, auf die ich mich ganz besonders freue. Die Gottesdienste zu Weihnachten gehören auf jeden Fall dazu, und die Vorfreude gibt sozusagen Rückenwind bei der Vorbereitung. Was es einfach macht: Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium setzt den Rahmen, der dann durchzubuchstabieren und zu bedenken ist, dazu kommen wunderschöne Lieder.

Bedarf es einer anderen Vorbereitung für die Gottesdienste während der Weihnachtszeit als im übrigen Jahr?

Ich bin in Lauenbrück als Pastor alleine, das bedeutet, dass ich – abgesehen von den beiden Christvespern mit Krippenspiel, die unsere Diakonin Sabine Gerken leitet – in der Woche um Weihnachten herum, also in acht Tagen, für insgesamt acht Gottesdienste verantwortlich bin. Das erfordert schon etwas längerfristige Planungen, und bei solchen besonderen Gottesdiensten wie zu Weihnachten sind auch mehr und rechtzeitige Absprachen zu treffen, zum Beispiel mit unserer Kirchenmusikerin Anne Wahlers über die Auswahl der Lieder und den Einsatz des Chores und manches andere.

Wie sieht Ihr Tagesablauf an Heiligabend aus?

Morgens geht es eigentlich ganz entspannt los: gemütliches Frühstück mit der Familie, dann noch ein paar letzte Vorbereitungen für die vier Gottesdienste, auch ein paar Vorbereitungen für die Familie. Nach dem Mittagessen dann hoffentlich gutes Wetter für einen Spaziergang mit dem Hund: Entspannung und Sauerstoff. Kurz nach 15 Uhr fahre ich zur Christvesper nach Helvesiek, die um 15.30 Uhr beginnt. Die persönliche Verabschiedung von den Besuchern an der Tür lasse ich mir nicht nehmen, obwohl ich um 16.30 Uhr zur nächsten Christvesper in Stemmen sein muss. Um 18 Uhr ist dann die Christvesper in Lauenbrück. Danach ist dann ab kurz nach 19 Uhr Zeit für die Familie. Kurz nach 21.15 Uhr ist dann schon wieder an die Christmette zu denken, die um 22 Uhr beginnt und die für mich zu den schönsten Gottesdiensten des Jahres zählt. Um 23 Uhr ist der dienstliche Teil dann beendet – und ich bin dann zugegebenermaßen auch ein wenig „platt“ und froh, wenn die Stimme durchgehalten hat.

Das hört sich nach einem straffen Programm an.

Nicht nur für mich, auch für unsere Küsterin Irmgard Lünsmann, unsere Kirchenmusikerin und manche unserer Kirchenvorsteher. Meine Frau sagt immer, Heiligabend sei es bei uns nicht gemütlich, womit sie auch ein wenig recht hat. Nach den Gottesdiensten gönnen wir uns allerdings dann noch einen kurzen, gemütlichen familiären Teil im Wohnzimmer.

Zum Weihnachtsgottesdienst kommen ja einerseits diejenigen, die oft in die Kirche gehen und andererseits diejenigen, die nur Weihnachten kommen. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen diesen beiden Gruppen?

Ich glaube nicht, dass es um einen Spagat zwischen diesen beiden Gruppen geht. Es kommen einfach viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen und vielleicht auch Sehnsüchten in die Weihnachtsgottesdienste: Junge und Alte, Fröhliche und Traurige, Menschen, die sich geborgen fühlen und Einsame, Zufriedene und Menschen mit Sorgen, auch Menschen, die in diesem Jahr das erste Weihnachtsfest ohne den verstorbenen Partner erleben. Ich versuche, das im Blick zu haben, und hoffe, dass jeder und jede etwas aus dem Weihnachtsgottesdienst mitnimmt, was guttut: einen Liedvers vielleicht oder einen Gedanken aus der Predigt.

Schmerzt es Sie, dass die Kirchenbänke sonst eher leer bleiben?

Sie meinen mit Ihrer Frage vermutlich den „normalen“ Sonntagsgottesdienst. Da hat im Sommer eine aktuelle Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland bekräftigt, was wir auch vor Ort erleben: Die Bindekraft des Sonntagsgottesdienstes lässt nach. Das bedaure ich, und ich könnte auch sagen, das schmerzt. Das ist ein weites Feld, und ich glaube, es gibt da weder einfache Erklärungen noch einfache Antworten. Auf der anderen Seite erleben anlass- und zielgruppenorientierte Gottesdienste einen Boom, ich denke da zum Beispiel an die Gottesdienste zum Schulanfang, auch an unser Tauffest, das wir Pfingstmontag im Schulwald hinter der Kirche feiern, auch Gottesdienste im Freien sind stark nachgefragt.

Wieso kommen Menschen Weihnachten in die Kirche und sonst nicht?

Ein Aspekt ist sicherlich die Tradition: zu Weihnachten gehört der Kirchgang dazu. Vielleicht ist Weihnachten auch sozusagen das zugänglichste der Feste: Ein Kind wird geboren und wird von all jenen als Wunder empfunden, die es bestaunen dürfen. Das Christuskind ist in die Welt gekommen, um den Bedürftigen und Verzweifelten neue Hoffnung zu geben. Es stellt sich durch sein Leben und Sterben all denen an die Seite, die einsam sind und auf verschiedene Weise leiden. Die aufgestellten Krippen in den Kirchen, die geschmückten Christbäume, die Advents- und Weihnachtslieder – all das zieht Menschen an und erinnert ja immer auch an die eigene Kindheit.

Haben Sie nicht den Anspruch, diejenigen, die nur am Heiligabend in die Kirche kommen, zu überzeugen, öfter die Gottesdienste zu besuchen?

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ – Das sind die Worte des Engels in der Weihnachtsgeschichte. Dass die Menschen, die zum Gottesdienst kommen, diese Worte hören, in ihr Herz nehmen können, dem Wunder von Weihnachten auf die Spur kommen durch Lieder, Gebete und Worte – das ist an Weihnachten dran, und nichts anderes.

Haben Sie eigentlich schon mal am Inhalt der Weihnachtsgeschichte gezweifelt?

Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas und auch die anderen biblischen Weihnachtserzählungen wollen ja keine historischen Tatsachenberichte sein. An vielen Details diskutieren Theologen und Historiker, ob es so oder so war. Entscheidend ist die Botschaft: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Wo entdecken Sie aktuelle Bezüge zur Weihnachtsgeschichte?

Die Weihnachtsbotschaft ist bleibend aktuell: Gott kommt in einem kleinen Kind in die Welt, begibt sich in einfachste Verhältnisse und stellt sich den Menschen an die Seite. Dass er als Kind in die Welt kommt, lässt uns Menschen die Freiheit zum Entscheiden und zum Handeln. Und dieses Kind ist kein Kind geblieben: Als Erwachsener tritt er ein für Nächsten- und Feindesliebe, für Versöhnung, Vergebung, für Solidarität mit den Schwachen, Armen und Belasteten. Ganz kurz und sicher vereinfachend gesagt: Ich finde, keine Botschaft ist nötiger als diese in Zeiten von vermeintlich einfachen Antworten, einem sehr biegsamen Verständnis von Wahrheit, von Populismus und nationalem Egoismus.

Was sagen Sie Menschen, die noch überlegen, ob sie Weihnachten in die Kirche gehen sollen?

Ich sage: Fühlen Sie sich herzlich eingeladen – feiern Sie mit!