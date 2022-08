Boris Dickow aus Scheeßel unterstützt Velomobil-Rekordversuch

+ © Heyne So eng wie ein Mutterleib: Viel Platz für Gepäck hat Velomobil-Fahrer Boris Dickow in seinem Geschoss nicht. © Heyne

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulla Heyne schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Boris Dickow aus Scheeßel ist als Fahrer eines Velomobils teil einer sehr kleinen Szene. Darin unterstützt er einen Rekordversuch: die Durchquerung Deutschlands unter 33 Stunden.

Scheeßel – Wenn Boris Dickow nach getaner Arbeit nach 35 Kilometern und einer guten halben Stunde Fahrt aus seinem Dienstwagen aussteigt, dann meist mit einem breiten Grinsen. Das sieht man allerdings erst, wenn der Psychotherapeut mit eigener Praxis in Soltau die Haube seines „Milan“ hochgeklappt und sich aus der 24 Kilogramm leichten Schale aus Kohlenstoff auf drei Rädern geschält hat. „Mit dem Dreirad zum Dienst“, sagt er gern – korrekter, allerdings weniger griffig für das rein mit Muskelkraft betriebene Geschoss, mit dem er Geschwindigkeiten von 56 Stundenkilometern auf dem Arbeitsweg erreicht, wäre der Begriff „Velomobil“.

37 Minuten hat er heute von seiner Praxis in Soltau gebraucht. „Viel schneller ist man mit dem Auto auch nicht“, weiß er. Viele Berufspendler kennen die aerodynamische „Rennsemmel“ schon und nehmen Rücksicht, für die Dickow am liebsten Dank sagen würde. Eine Selbstverständlichkeit sei das nicht: Oft neigen Autofahrer dazu, die Geschwindigkeit der Velomobile zu unterschätzen. Bei anderen sorge das für das Flachland optimierte Rennmodell mit zwölf Gängen, das ein wenig an eine Kreation aus „Krieg der Sterne“ erinnert, regelmäßig für offene Münder, strahlende Augen oder begeistertes Winken.

Effizienter und nachhaltiger Geschwindigkeitsrausch

Auch, dass der 51-Jährige des Öfteren angesprochen wird auf das, was so viel mehr ist als Transportmittel und Sport, ist er längst gewöhnt. Für die Polizei, die ihn mit schöner Regelmäßigkeit herauswinkt und angesichts des zuvor beobachteten Tempos nicht glauben kann, dass kein Motor im Spiel ist, hält er einen Infozettel parat. Interessierte über die Vorteile des effizienten, nachhaltigen Geschwindigkeitsrauschs auf drei Rädern zu informieren, ist ihm ein Vergnügen, hat es mit seiner eigenen Leidenschaft für die CO2-freie Fortbewegung mit Adrenalinkick doch ganz ähnlich angefangen.

Das war 2018, als ein Arzt dem Triathleten nach einem Ironman in Frankfurt 2017 nach einer Bandscheibenoperation diagnostizierte, dass es mit dem Langstreckenlaufen wohl vorbei sei. Als er kurz darauf ein Velomobil auf der Straße sah – es sollte dem späteren Sparringspartner Hartwig Müller gehören –, fing Dickow an zu recherchieren. Schon bald war ein Modell, für das man im unteren fünfstelligen Bereich blecht, bestellt. Die Wartezeit von rund einem halben Jahr – bisher werden nur Kleinstmengen von Enthusiasten gebaut – überbrückte er mit Chats mit Holger Seidel, der ebenfalls wartete.

Rekordversuch: „Ein wahnsinniges Unterfangen“

Es sollte nicht seine einzige Vernetzung mit der eher überschaubaren Szene der Speed-Junkies bleiben, wohl aber eine mit der größten Tragweite. Denn der Braunschweiger, den Dickow schon mal für ein Trainingswochenende besucht (natürlich inklusive standesgemäßer Anreise mit dem Velomobil), bringt derzeit die Szene zum Brodeln. Er plant, am 27. August den Rekord der Durchquerung Deutschlands vom südlichsten Zipfel im bayerischen Birgsau bei Oberstorf bis zur dänischen Grenze zu knacken – und der steht derzeit bei 33 Stunden. „Ein wahnsinniges Unterfangen“, meint Dickow, der selbst schon Rennen bis zu 600 Kilometern gefahren ist und „alles über 300“ als persönliche Herausforderung betrachtet.

Dabei gehe es nicht nur um die sportliche Leistung, sondern auch um Schlaf- und Ernährungsmanagement – und um die Strecken. „Da muss dann alles passen“, weiß der Vater einer Tochter. Eine Strecke mit zu engen Kurven, schlechtem Asphalt, zu vielen Ampeln, die Kraftverluste beim Beschleunigen bedeuten, oder gar eine nicht erwartete Baustelle könnten das Aus für den Rekordversuch bedeuten – in einem Gefährt, in dem sich sogar schon Fliegen- oder Vogeldreck auf dem Gehäuse negativ auf die Fahrleistung auswirke.

Begleitung auf der Fähre

Sonst dient das Netz oft zur gegenseitigen Motivation oder zum Zur-Schau-Stellen der eigenen Fahrleistungen. Jeden Tag werden neue Tempo-Rekorde eingestellt und mit der Auszeichnung „King of Mountain“ gekürt – auch Dickow ist auf einige „KOM“ stolz. Derzeit wird das Netzwerk verstärkt zur Informationsbörse für den Support. Rekordaspirant Seidel, ehemaliger Sprinter im Bahnradsport, hatte die geplante Route ins Netz gestellt mit der Bitte an lokale Fahrer, diese auf Machbarkeit und gute Alternativen zu prüfen. Ein Gesuch, dem Dickow gern nachkam. Er nahm sich den Teilabschnitt auf der B 3 zwischen Tostedt und Buxtehude vor und schlug auch eine Alternativstrecke vor. Eine der beiden schied aus – „zu schlechter Asphalt, zu viele Steigungen“. Die andere wird Ende August Teil der Route sein, zumal die Straße breit genug ist, damit andere Verkehrsteilnehmer das Begleitfahrzeug überholen können.“

Selbst begleiten wird Dickow seinen Seelenverwandten höchstens im Internet per Live-Tracker – die Regularien sehen lediglich ein Begleitfahrzeug und unabhängige Beobachter vor. Auf der Fähre bei Wischhafen, wo Seidel die Elbe überquert, will er jedoch dabei sein. Ein eigener Rekordversuch oder mal wieder ein 24-Stunden-Rennen bleiben in nächster Zukunft vorerst ein Traum – zu intensiv sind die Vorbereitungen. „Ich lege dienstlich ja eh schon 280 Kilometer mit dem Rad zurück, da bleibt wenig Zeit für mehr Training.“

Dafür ist nach der Arbeit, wenn er im heimischen Scheeßel ankommt, der Körper trainiert, der Puls hoch- und der Kopf heruntergefahren – und darüber hinaus der Geldbeutel geschont. Wer kann das schon von sich sagen?