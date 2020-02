Beekscheeperfamilie wächst um Gruppe „De Minis“

+ Bei den Beekscheepers können jetzt auch die ganz jungen Kinder tanzen. Foto: De Beekscheepers

Scheeßel – Frischer Wind dürfte schon bald bei den Übungsnachmittagen der Beekscheepers wehen. Wenn alles nach Plan läuft, bekommen die Scheeßeler Tanz- und Brauchtumshüter schon bald Nachwuchs – und zwar von denen, die im Sport liebevoll „Pampersliga“ genannt werden. Ab März richtet sich ein Angebot an Kinder von vier bis sechs Jahren. „Im Kindergartenalter ist der Bewegungsdrang am größten, die Kinder haben einfach Freude am Tanzen und Bock auf Bewegung“, erklärt die Vorsitzende Christine-Kai Humrich.