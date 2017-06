Bloß keine Spielhallen im Erdgeschoss

„Wildwuchs“ einen Riegel vorschieben

Die Spielhalle an der Bahnhofstraße findet ihr Publikum – wenngleich das Gebäude mit seinen zugeklebten Fenstern nur einen wenig einladenden Eindruck macht.

Scheeßel - Spielhallen – oft ist es schon der optische Eindruck, an dem sich mancher Bürger stört. Zwar füllen die Zockerbuden Leerstände, aber im Ortsgespräch sind sie dennoch vielfach nicht wohlgelitten. Im Beeke-Ort, in dem gegenwärtig nur eine Spielothek an der Bahnhofstraße ansässig ist, sorgt dies für weniger Diskussionen. Allerdings, erklärte Gemeindebauamtsleiter Joachim Köhnken am Donnerstagabend während einer Bürgeranhörung zum Thema: „Generell beobachten auch wir eine zunehmende Nachfrage nach entsprechenden Standorten.“