126 Eichenschüler werden bei Abifeier feierlich ins Leben entlassen

Scheeßel – Ein Schiff, das den Heimathafen verlässt und neue Inseln wie die der Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitswelt ansteuert – dieses Bild prägte den Gottesdienst und die anschließende Entlassungsfeier von insgesamt 126 Eichenschülern, die just ihre Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben haben.

Den Begriff der Reife will Schulleiter Christian Birnbaum nicht nur als Wissensvermittlung verstanden wissen, sondern vielmehr als menschliche Reife, mit eigenen Schwächen und Niederlagen umzugehen, nach Weisheit zu streben und Tugenden wie Achtung, Fürsorge, Taktgefühl und Empathie zu pflegen. Er prangerte Ich-Bezogenheit an und lobte das Engagement junger Menschen, die sich etwa bei den „Fridays-for-Future“-Demonstrationen aktiv einmischen: „Sie werden zu wenig ernst genommen!“

Weniger ernst ging es in der Lehrerrede der beiden Frohnaturen und bekennenden „Sprücheklopfer“ Anke Janssen und Udo Grenz-Gieseke zu. So bei ihren Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mit den Schülern, etwa der Italien-Studienfahrt: „Ihr erforschtet existenzielle Bereiche: Wo gibt es die beste Pizza, wo freies Wlan?“ Grenz-Gieseke forderte die Abgänger auf, sich auszuprobieren: „Bleibt nicht auf dem Teppich, sondern hebt ab!“

In ihrer amüsanten Elternrede stellten Ulrich Wesche und Christine Röhrs in wohl gesetzten Reimen die Rolle der Eltern in den Mittelpunkt – als Nasentropfen-Applizierer, Bodyguard, Nacktputzer, Kartoffelschäler oder Riepe-Abholer. Rhetorisch den Vogel schossen Niklas Fechtmann und Sina Duden ab: Interaktiv, ironisch und spritzig warfen die „frisch der Pubertät“ entwachsenen Schüler einen Rückblick auf einen diversen, aufgeschlossenen Jahrgang, der „eine gut erzogene Generation von Lehrern“ hinterlassen habe. Ihr Dank galt nicht nur den örtlichen Dönerläden, sondern auch dem Kultusministerium: „Ohne Sie würde uns Essentielles wie Kenntnisse der Zellatmung fehlen!“ Auch die zahlreichen anderen Lehrer, die kurz zu Wort kamen, teilten den Eindruck einer kreativen, freundlichen, willigen, „sehr gechillten“ Stufe, wie Anka Janssen es ausdrückte. Trotz des von Schulleiter Birnbaum zuweilen vermissten unterrichtlichen Engagements konnten sich die Noten der angehenden „Abirentner“ sehen lassen: Alle angetretenen 126 Abgänger schafften das Ziel der Fach- oder Hochschulreife, 19 von ihnen mit einer Eins vor dem Komma.

Der Durchschnitt belief sich auf 2,54. Der Jahrgangsbeste Robin Wilkens heimste zahlreiche Preise für herausragende Leistungen ein, unter anderem in Physik und Mathematik. Aber auch sonst wurde nicht mit weißen Rosen für besondere Meriten gegeizt. Am Ende hielt mehr als ein Viertel der Abiturienten eine der begehrten symbolischen Anerkennungen in der Hand – nicht nur für besondere Leistungen im schulischen Bereich, sondern auch für soziales Engagement etwa im SOS-Team, als Schulsprecher, im Sani-Dienst, aber auch als Coach, Schiedsrichter oder für sportliche Meriten wie die Handballerinnen und Basketballerinnen als Landessieger 2016 in „Jugend trainiert für Olympia“.

Im musischen Bereich lieferte ein Dutzend Abgänger einen letzten Beweis für großartige Leistungen: beziehungsreich wie Bon Jovis „It‘s my Life“ des Chors, im Rahmenprogramm mit Orchester (das mit dem dramatischen „Skyfall“ aufspielte) oder der ebenso präsenten Delighted Blues Band.

Die Abiturienten im Überblick

Leon Albrecht, Alina Bamann, Philip Bassen, Anna-Lena Behrens, Sarah-Michelle Behrens, Tabea Behrens, Inga Berning, Cedric Bethkenhagen, Lena Bietke, Laura Blaesius, Eike Sönke Boback, Sina Bodmann, Pia Borm, Chris Ole Brandt, Johanna Brunkhorst, Marcel Bruns, Rosa Carolina Bruns, Emir Burina, Antonia Camu, Mika Carstensen, Susanne Culun, Elena Daiber, Elisa Daiber, Kimberly Dave, Malte Luca Dittmer, Rike Duden, Sina Duden, Lucy Ehrke, Brit Isabell Everding, Niklas Fechtmann, Marie Fedorenko, Leon Maarten Fricke, Johannes Friedrich, Sina Friedrichs, Laura-Isabel Friske, John Fröhlich, Natalie Gaus, Carmen Görtz, Joost Moritz Hagemeier, Lara Christin Hay, Saskia Heidelberg, Julia Heins, Marius Hellmann, Saskia Hellmich, Tobias Hellmich, Melanie Hertwig, Lotta Erin Heyne, Lorenza-Sophia Hohnholt, Hannah Indorf, Nicoletta Jakobi, Chiara Jung, Keren Kamil, Kai Ole Klindworth, Hannes Knaak, Greta Knabe, Juliette Koltze, Paulina Kropp, Emma Kruse, Julia Kruse, Thomas-Marius Kuballa, Silas Kuhlmann, Moritz Kühnrich, Miriam Löbbering, Linus Ludwig, Johanna Mahnken, Allison Julia Maljavin, Jonny Matern, Michel Matthies, Alexander Meyer, Franzi Meyer, Franziska Meyer, Laura Meyer, Melissa Meyer, Sophie Meyer, Claus Miesner, Daniel Miesner, Laura Anne Moffatt, Johanna Moog, Merit Leah Müller, Philip Müller, Berta Müller-Scheeßel, Judith Münster, Conor Norris, Anton Oeder, Sonja Posdziech, Anna Rathje, Domenic Rathjen, Lars Rathjen, Janina Ratke, Lea Kristin Reibiger, Lina Carlotta Riebau, Ole Riepshoff, Louisa Röhrs, Tjark Ruther, Leonie Sablotzke, Paul Scarbath, Mika Timo Scharf, Ole Schleesselmann, Beke Schmeichel, Stina Schmidt, Tim Schmidt, Anna Leia Schneider, Laila Schneider, Bjarne Schröder, Celine Luisa Schröder, Mike Schröder, Laura Schünke, Hannah Schürmann, Johanna Sophia Schwarz, Victoria-Louise Schwarzkopf, Leonie Selent, Patrick Sievers, Lea Stern, Carl-Cedric Stoffers, Lily Tödter, Felix Töpfer, Max Töpfer, Leon Aviv Trochelmann, Viviana Ulluoa de la Torre, Oshin Verma, Vincent von Neuhoff, Linus Weber, Hanna Wesche, Victoria Wildhagen, Robin Wilkens, Ally Katharina Zielke, Ann-Kathrin Zimmermann.