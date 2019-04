Digitaler Alltagsstress: „Bleiben wir analog“

Vortrag beim Mittelstandsforum

+ © Heyne Die Gastgeber Heide Holst und Torsten Meyer (2.v.r.) vom Autohaus Holst sowie die Vertreter des Kooperationspartners Olaf Achtabowski (l.) und Jürgen Lange (r.) von der Sparkasse hatten mit der Verpflichtung von Gastredner Volker Busch ein glückliches Händchen bewiesen. © Heyne

Scheeßel – Liegt‘s an der Gelegenheit, bei guter Bewirtung in lockerem Rahmen mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, alte Bekanntschaften zu pflegen, an dem etablierten Format, an der liebevollen Organisation durch die Gastgeber oder an dem guten Händchen, das diese wieder einmal bei der Auswahl des Referenten bewiesen?