Biogasanlage soll optimiert werden

Jeersdorf – Nicht erweitert, sondern quasi optimiert werden soll die Biogasanlage am Holzweidenweg in Jeersdorf. Trotzdem braucht der Betreiber, die Bioenergie Scheeßel, mehr Platz für dieses Vorhaben. Mit dem einstimmigen Beschluss des Bebauungs- und des Flächennutzungsplanes hat der Ortsrat Jeersdorf den weiteren Weg geebnet.

Der Bebauungsplan setzt fest, dass die Fläche in etwa verdoppelt wird. Endete das Dreieck vorher an der Stromtrasse, wird es nun auf der anderen Seite gespiegelt. Auf der noch unbebauten Fläche sollen allen voran Gebäude entstehen, die die Abläufe optimieren und die Energiegewinnung verbessern. „Im neuen Bereich gibt es keine weitere Biogasproduktion“, erklärte Burkhard Lichtblau vom beteiligten Planungsbüro „instara“ aus Bremen den Ratsmitgliedern und Zuhörern im Jeersdorfer Hof. Optimierung sei etwa durch ein Gärrestelager möglich, das die Reduzierung der in die Biogasanlage zugeführten Stoffe wie Silomais und Gülle ermögliche. Außerdem werde bislang ungenutzte Wärmeenergie für eine Holzhackschnitzel-Trocknungsanlage genutzt werden, die ebenfalls auf dem Gelände gebaut werden soll.

Die Bebauung muss, wie schon auf dem Bestandsgelände, ausreichend Abstand zu den Bahnstromleitungen haben. Passiert werden dürften diese auch nur an einer Stelle nah an einem Pfeiler, um zu verhindern, dass die großen Geräte, die auf dem Gelände unterwegs sind, mit den Leitungen in Berührung kommen. Im Anschluss an die öffentliche Auslegung habe es Einwände oder Anmerkungen von den üblichen Stellen gegeben, erklärte Lichtblau. So hätten etwa NLWKN und die Untere Naturschutzbehörde an die Nähe zum FFH-Gebiet erinnert. Eine Schutzmaßnahme, sollten einmal Stoffe auslaufen, sei etwa die Einwallung, die zudem mit einer Eingrünung einhergehe.

Ortsratsmitglied Johann Gerken erkundigte sich danach, wie die Ertüchtigung der Straßen geregelt werde. Häufig sei der Fall, dass Betreiber sich am Straßenbau beteiligten. „Wie ist das in diesem Fall?“ Joachim Köhnken, Leiter des Fachbereichs Bau und Planung der Gemeinde Scheeßel, hatte dazu Informationen parat. Demnach werden etwaige Aspekte in einem Durchführungsvertrag geregelt, den die Gemeinde noch abschließen wird.