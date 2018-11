Gisela Wichern zum Ewigkeitssonntag in der Friedhofskapelle aus

Scheeßel - Wenn die Malerin Gisela Wichern an diesem Wochenende ihre Werke an einem für eine Kunstausstellung zunächst ungewöhnlich anmutenden Ort vorstellt, nämlich in der Scheeßeler Friedhofskapelle, dann hat das einen besonderen Hintergrund. Eine neue Form, den Ewigkeitssonntag zu begehen – diese Überlegung wurde innerhalb der St.-Lucas-Kirchengemeinde angesichts rückläufiger Besucherzahlen der Gedenkgottesdienste der vergangenen Jahre angestellt.

„Wir haben überlegt, wie wir den Gedenktag zeitgemäß so gestalten können, dass er besser angenommen wird“, erläutert Renate Trau von der Friedhofsverwaltung. Denn: Der Bedarf, seiner Trauer um verstorbene Angehörige Ausdruck zu verleihen, sei ungebrochen, ist Trau sich sicher. „Letztes Jahr wurden am Totensonntag mehr als hundert Lichter für Verstorbene angezündet.“

Bereits in den vergangenen Jahren hatte man auf die Andacht am Nachmittag verzichtet. An ihre Stelle ist eine „Zeit der Stille“ getreten. Von 11 bis 17 Uhr ist die Kapelle geöffnet. Nachdem in den Vorjahren der Lebensbaum von Friederike Höfer oder von Konfirmanden vorbereitete Bibelsprüche zum Nachdenken angeregt haben, sind es dieses Mal rund 20 Werke der Sittensener Künstlerin und Seelsorgerin. Die 1958 in Hessen geborene technische Zeichnerin, die sich im Rahmen von Zeichen- und Malkursen fortgebildet hat, setzt ihren Schwerpunkt auf christliche Motive. So beschäftigt sie sich seit 1992 mit Ikonenmalerei, von denen einige in Scheeßel zu sehen sein werden. „Ikonen sind Fenster zum Himmel“, erklärt sie diese Form der Malerei, die strengen Regeln unterliegt, da sie das Wort Gottes verkünde.

Die Ausstellung trägt den Titel „Zeit und Ewigkeit“. „Es geht um das Thema Loslassen“, erläutert sie. Sie möchte den Begriff der Trauer weiter gefasst wissen: „Es geht um alles, was es zu betrauern gibt: den Verlust eines geliebten Menschen, aber auch den Verlust von Gesundheit oder Heimat.“ So sollen ihre Bilder vor allem Trost spenden. „Bilder erreichen die tiefen Schichten der menschlichen Seele, wo Worte nicht hinkommen und können Halt geben“, ist Wichern überzeugt. Sie hofft, dass der Betrachter in den Bildern Trost finden, in denen, wie beispielsweise im Bild der Marien-Entschlafung der Übergang der Seele als Neugeborenes dargestellt wird, das Jesus in den Händen hält. „Der Schmerz verpufft nicht einfach, sondern Jesus verwandelt ihn“, so ihre Erklärung. Neben Ikonenbildern fallen vor allem die großformatigen abstrakteren Werke ins Auge. Diese sind in Tusche, Acryl, Gold oder als Collagen ausgeführt. „Ich habe Spaß an Mischtechnik, an Materialien“, verrät die Künstlerin.

Wer mit ihr persönlich ins Gespräch kommen möchte, hat dazu am kommenden Sonnabend von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit. Die Öffnung am Sonntag von 11 bis 17 Uhr soll dagegen ganz im Zeichen des stillen Gedenkens stehen. Besucher, die die traditionelle Form der Andacht schätzen, verweist Trau auf den Gedenkgottesdienst am Sonntagmorgen in der Scheeßeler St.-Lucas-Kirche oder am Nachmittag in Westervesede.

