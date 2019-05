Bieneninvasion auf dem Monkenhof

+ Landwirt Jürgen Wahlers präsentiert den Bienenstock.

Jeersdorf – Obwohl man sich mittlerweile in ganz Europa Sorgen um den Fortbestand der Honigbiene machen muss, kann ein gesundes Volk durchaus Darsteller eindrucksvoller Naturschauspiele sein – so auch am Wochenende auf dem Jeersdorfer Monkenhof. Dort sei laut Hofeigentümer Jürgen Wahlers eines der dem Nabu-Kreisgruppen-Vorsitzenden Roland Meyer gehörenden Bienenvölker, die seit etwa zweieinhalb Jahren Asyl auf dem blütenreichen Hofgelände gefunden haben, buchstäblich ins Schwärmen geraten.