Bewegung ist hier das A und O

Wie die Tagespflege in Fintel gleich doppelt mobil macht

+ © Jürges Alexander Frank vom hauseigenen Fahrdienst der Finteler Tagespflege hilft einem der Gäste beim anschnallen. Anschließend fährt er die Dame sicher nach Hause. © Jürges

Fintel - Von Cathleen Jürges. Mobilität bedeutet Leben – das zeigt sich in der Finteler Tagespflege jeden Tag aufs Neue. Die Menschen, die hierher kommen, sind nicht nur auf den Fahrdienst angewiesen, der sie von Zuhause abholt, sondern auch auf die Unterstützung jedes einzelnen Pflegers. Und das fängt bei ganz banalen Sachen an.

„Machen Sie sich groß, ganz groß!“, wiederholt Heike Schwabe mit lautstarker Stimme. Sie ist die Leiterin der Tagespflege. Sechs Hände greifen einem älteren Mann unter die Arme, um ihm beim Einsteigen ins Auto zu helfen. Ganz langsam nur kann er sich aus dem Rollstuhl hieven und ein Bein in den Beifahrersitz legen. Er leidet unter MS, Multiple Sklerose. Bis er im Auto Platz nimmt, dauert es ein paar Minuten und verlangt viel Kraft und Geduld ab – sowohl den Pflegefachkräften, als auch dem Gast selbst. „So ist das hier jeden Tag, wenn die Gäste wieder nach Hause gefahren werden“, erzählt Schwabe. „Das eine Mal geht es besser, das andere Mal wieder schlechter. Aber man muss jeden einzelnen motivieren, sich zu bewegen.“

Vor sieben Jahren gründete die gelernte Krankenschwester und Gerontotherapeutin die Einrichtung am Finteler Pastorenweg. Auf den Dörfern sei die Situation am schwierigsten, weiß Schwabe. Deshalb habe sie sich für das Land entschieden, weil dort die Hilfe am nötigsten sei.

20 Pflegebedürftigen bietet das Haus Platz. Insgesamt 16 Mitarbeiter helfen, den Alltag zu bestreiten, darunter vier Fahrer, die einen Großteil der Gäste abholen und auch wieder nach Hause fahren. Auf dem Lande bedeutet dieser Fahrdienst für viele eine große Erleichterung. Denn die eigenen Lebenspartner sind mitunter nicht im Stande zu fahren. Entweder, weil sie nie einen Führerschein gemacht haben, selbst nicht mehr sicher unterwegs sind oder ihnen schlichtweg die Zeit fehlt. Dazu kommt, dass der Bus nicht jede Stunde durch Fintel rollt. Und ein Taxi, so Schwabe, sei einfach für die Meisten zu teuer.

Aus Erfahrungswerten, sagt die Leiterin, würden für jeden Gast zehn Minuten Bring- und Abholzeit eingerechnet. „Wir hatten das schon mal, dass ein Demenzkranker nicht ausgestiegen ist, da sind wir dann noch eine Runde mit ihm gefahren. Sowas geht im Taxi natürlich nicht.“

Schlimm sei es nur, wenn der Fahrdienst ausgenützt würde. So manche Familie, berichtet Schwabe, habe schon mal den privaten Einkauf gleich damit verbinden wollen. „Das geht natürlich nicht. Das nächste wäre, dass wir die Wäsche aufhängen“, sagt sie, nicht ohne über diese Vorstellung zu schmunzeln.

Die Tagespflege kümmere sich ihrer Auskunft nach aber auch noch auf andere Weise um die Mobilität jedes Einzelnen. „Viele sind schon unsicher auf den Beinen. Wenn sie einmal hingefallen sind, trauen sie sich nicht mehr raus. Damit verkleinern sie ihren eigenen Lebensradius. Da wird selbst der Gang zum Bäcker vermieden. Und dann vereinsamen die Leute.“

Jede Tagespflege muss gewisse Expertenstandards erfüllen. Ein Punkt ist nun nach dem Entwurf der Bremer Universität unter dem Namen „Förderung der Mobilität“ hinzugekommen. Das Team der Finteler Tagespflege bemüht sich mit Aktivitäten wie Kegeln, Schwingtuch schwingen und diversen Übungen an einer Sprossenwand die Bedürftigen wieder fit zu machen oder sie fit zu halten – soweit es denn möglich ist.

Heike Schwabe konnte auf diese Weise schon einige positive Veränderung bei ihren Gästen feststellen: „Sie fühlen sich wohler. Wenn sie wieder ganz alleine laufen können, stärkt das auch ihr Selbstbewusstsein. Bewegung ist Leben! Wer nicht mobil ist, verliert einen großen Teil seiner Lebensqualität.“