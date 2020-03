Vom Bettlaken zum Mundschutz

Scheeßel – Angela Brinkmann braucht eine Pause. Eigentlich hatte die Scheeßeler Unternehmerin nach der vorläufigen Schließung ihres „Beekelädchens“ wegen der Corona-Krise mit ruhigeren Zeiten gerechnet. Doch weit gefehlt: Seit einigen Tagen laufen bei ihr und einigen Gleichgesinnten die Nähmaschinen heiß – sie nähen Behelfsmasken für Seniorenheime, Physiotherapiepraxen und nicht zuletzt das Diako Rotenburg.

Schon von Kollegen im ambulanten Dienst war die ehrenamtliche Helferin der Tagespflege angesprochen, ob sie ihre Nähkompetenz, die sonst vor allem in Kinderkleidung für ihr Lädchen fließt, nicht für das knappe Gut „Mundschutz“ einsetzen wolle. Als dann noch die umtriebige „Facebooklerin“ Angelika Dorsch anklopfte, die einen Beitrag über eine private Nähinitiative im Fernsehen gesehen hatte, waren die Weichen gestellt und der Unterfaden so gut wie eingespannt.

Dank Dorschs Facebook-Affinität war schnell eine entsprechende Internet-Gruppe gebildet. Neben mittlerweile fünf Näherinnen finden sich etliche Unterstützer, die Materialien oder auch Geld für Schrägband, einem derzeit knappen Gut, spenden. Vor Brinkmanns Haustür werden immer wieder Tüten mit kochbaren Baumwollstoffen abgestellt, die sie an Mitstreiterinnen an der Nadel verteilt. Längst hat sich die erwartete „Auszeit“ zu Acht-Stunden-Tagen und mehr entwickelt. Neben dem eigenen Nähen der Masken – „gestern und heute waren es bei mir 18“ – kommt auch die Koordination hinzu. Den pekuniären Part übernimmt dabei Dorsch. Für die Masken selbst, für die alte Tischdecken ebenso einen neuen Verwendungszweck finden wie Blümchenmuster, braucht sie mittlerweile nur noch circa 45 Minuten pro Stück inklusive Zuschneiden, „am zeitaufwändigsten sind die Falten“.

Eine ihrer Mitstreiterinnen ist Marina Hartmann. Die Scheeßelerin, die wegen der aktuellen Situation ihre Eltern in Berlin betreut, hat gerade ein „Carepaket“ mit 30 Masken in den heimischen Beekeort geschickt. Damit möchte sie ihr Zugehörigkeitsgefühl zeigen und ein Zeichen setzen: „Wenn viele zusammenhalten und ihre Talente und Gaben bündeln, kann man Großartiges bewirken!“

Leider sind unter den mehr als 50 Mitgliedern der Gruppe bisher nur fünf Näherinnen. Einige sind beigetreten, um selbst eines der inzwischen begehrten Exemplare zu ergattern. „Vorrangig bedienen wir jedoch nicht Privatpersonen, sondern Institutionen“, stellt Dorsch klar. Neben dem Personal von Apotheken, Arztpraxen und dem Rotenburger Diako sei das vor allem die Scheeßeler Diakonie-Sozialstation. „Im Idealfall hat jede Mitarbeiterin zwei bis drei Masken, die im Rotationsverfahren ausgekocht werden“, so Brinkmann. Ihr ehrenamtliches Engagement will sie auch als Dank und Anerkennung verstanden wissen: „Fast jeder von uns hat dort schon mal ein Elternteil in Pflege gehabt.“ Sie sei erschrocken gewesen, dass nur so wenig Hilfsmittel vorhanden seien.

Dorsch stellt klar, dass die Behelfsmasken nur bedingt vor dem Coronavirus schützen: „Es handelt sich nicht um Masken nach der FFP-Norm, sie bieten also keinen umfassenden Schutz!“ So gehe es beim Tragen auch weniger um den Schutz des Pflegepersonals, sondern eher der älteren Bevölkerung. Der Bedarf ist groß: Mehrmals täglich kommen Anfragen, teilweise auch aus größerer Entfernung wie unlängst von einer Orthopädie-Praxis aus Ganderkesee. „Die müssen wir leider hintenan stellen“, so Brinkmann, „wir könnten rund um die Uhr nähen und es würde nicht ausreichen.“ So werden denn auch händeringend Gleichgesinnte vor allem beim Nähen gesucht. Denn schon steht für Brinkmann die nächste Herausforderung vor der Tür, neben all den Tüten mit gespendeten Stoffen: neben Masken hat die Diakonie-Sozialstation auch Kittel angefragt. Und Dorsch spricht wohl allen Näherinnen aus der Seele, wenn sie sich in einem ruhigen Moment fragt: „Was haben wir da losgetreten?“ hey

Mund-Nase-Masken – ja oder nein?

Selbst genähte Masken entsprechen nicht dem medizinischen FFP2- oder 3-Standard und dürfen daher aus rechtlichen Gründen nicht als Schutzmasken bezeichnet werden. Ihre Effizienz wird von Experten kontrovers diskutiert. Als Vorteil wird das Vermeiden des häufigen Griffs an Mund und Nase und damit einer Schmierinfektion angeführt. Unstrittig ist, dass die Masken eher die Umwelt vor der Übertragung einer eigenen, möglicherweise nicht erkannten Erkrankung durch Tröpfcheninfektion schützen. Gegner nennen vor allem die scheinbare Sicherheit, die den Trägern vermittelt werde und unter Umständen zur Nichteinhaltung des Mindestabstands führe.