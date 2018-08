„Bekannte Stücke kommen besser an“

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Sie nennen sich „Gemeinschaftspraxis“, sind chronisch heiter und stehen akut unter Strom. Am Samstag ist die 13-köpfige Rotenburger Coverband um Dr. Mabuse (Christian Kupczyk), Dr. No (Christoph Nieger) und Dr. Sommer (Elisabeth Hoppe) nach sieben Jahren wieder einmal live im Beeke-Ort zu erleben – auf der Open-Air-Bühne beim Scheeßel-Tag. Vorab sprachen wir mit Schlagzeuger Christoph Nieger (35) über Rituale vor Auftritten, Geschlechterwettstreits und über die Kunst, gute Stimmung zu verbreiten.

Herr Nieger, wie „gewinnt“ man ein Konzert beim Scheeßel-Tag?

Christoph Nieger: Mitte letzten Jahres hat Philip Göttert vom Veranstaltungsteam uns angesprochen, ob wir 2018 nicht mal wieder Zeit und Lust hätten, beim Scheeßel-Tag zu praktizieren. Philip kennen wir schon lange und nachdem der interne Termincheck bei allen positiv verlaufen ist – was bei 13 Mitgliedern meistens gar nicht so einfach ist –, haben wir uns sehr gefreut, ihm den Termin bestätigen zu können.

Was ist Ihnen vom letzten Auftritt in Scheeßel in Erinnerung geblieben?

Nieger: Viele bestens gelaunte, textsichere Menschen im Publikum, eine tolle Bühne, super Sound und gutes Wetter.

Seit 15 Jahren tourt die „Gemeinschaftspraxis“ durch die Region. Wie hat die Band zusammengefunden?

Nieger: Im Frühjahr 2003 begann alles ganz klein, als eigentlich einmalig gedachtes Projekt. Zwei Freunde und ich wollten unbedingt mal im „Schmidt‘s“ in Rotenburg auftreten. Kurz entschlossen probten wir ein paar Mal, luden eine Sängerin und drei Bläser ein, die wir noch aus unserer Zeit in der Big-Band des Ratsgymnasiums kannten und konnten schlussendlich auch den Kneipenwirt von unserem Vorhaben überzeugen. Im Folgejahr traten wir dann wieder im „Schmidt‘s“ auf. Dieses Mal verstärkt mit sechs Bläsern, drei Sängerinnen und einem Keyboarder angewachsen auf insgesamt 13 Mitglieder. Anschließend ruhte das Projekt „Gemeinschaftspraxis“ zwei Jahre lang und erst im Jahr 2006 entschlossen wir uns, die Praxis dauerhaft zu betreiben.

Der Bandname lässt vermuten, dass die Mitglieder neben der Musik irgendwas mit Medizin machen ...

Nieger: Zumindest wir drei Gründungsmitglieder haben zu der Zeit alle unseren Zivildienst im medizinischen Bereich absolviert. Das Konzept als „Gemeinschaftspraxis“ aufzutreten ließ viel Spielraum, was Kostüme und Deko angeht. Deshalb waren wir auch gleich begeistert, als die Idee aufkam, unser Projekt so zu nennen. Inzwischen sind nur noch zwei Praxismitglieder im wahren Leben im Gesundheitswesen tätig.

Wie viel Raum nimmt die Musik auch tatsächlich im Leben der Bandmitglieder ein?

Nieger: Viele sind musikalisch nicht nur in der „Gemeinschaftspraxis“ unterwegs, sondern haben auch noch andere Bands und Musikprojekte. Von daher nimmt Musik bei allen Mitgliedern einen wichtigen Teil im Leben ein. Wie jedes andere Hobby auch, in dem man ein gewisses Leistungsniveau halten will, ist natürlich auch musizieren zeitintensiv. Aber die Zeit investiert man in der Regel gerne, weil man vor allem bei Live-Konzerten eine Menge vom Publikum zurückbekommt und weiß, wofür man die Stunden beim Üben im Proberaum verbracht hat.

Das Repertoire besteht aus bekannten Stücken von Rock und Pop über Soul bis zu Funk. Eigene Songs sucht man vergebens ...

Nieger: Bei unserem allerersten Konzert bestand das Repertoire tatsächlich zur Hälfte aus selbst geschriebenen Kompositionen. Da wir überwiegend auf größeren Feiern und Hochzeiten spielen, kommen bekannte Stücke beim Publikum aber einfach besser an. Durch unseren Bläsersatz geben wir aber auch vielen Stücken eine ganz eigene Note.

Was ist das bandeigene Rezept, gute Laune zu verbreiten?

Nieger: Spielfreude! Und eine enge Bindung zum Publikum. Sehr beliebt sind zum Beispiel immer Geschlechterwettstreite vor der Bühne, wer denn nun lauter mitsingen kann.

Wie viele Liedtexte müssen Sie für Ihre Auftritte eigentlich auswendig können?

Nieger: Für den Scheeßel-Tag dieses Jahr haben wir 40 Stücke im Programm. Als Rückfallebene ist deshalb immer eine Mappe mit den Songtexten auf der Bühne. Grundsätzlich hält Singen das Gehirn fit und die meisten Liedtexte haben unsere beiden Mikrofonakrobaten auf dem Kasten.

Was genau ist an den Live-Shows von „Gemeinschaftspraxis“ das Besondere?

Nieger: Alleine schon durch unsere Größe mit 13 Praxismitgliedern ist es immer ein besonderes Erlebnis, die Band live zu erleben. Aus Sicht des Chefs muss ich sagen, dass ein Auftritt für mich auch immer eine gute Gelegenheit ist, wirklich alle anderen zwölf Mitglieder mal wieder zu Gesicht zu bekommen. Zu dreizehnt haben wir in den letzten 15 Jahren – glaube ich – nicht ein einziges Mal geprobt.

Gibt es vor den Auftritten ein Ritual gegen die Aufregung?

Nieger: Nein, das handhabt jeder für sich. In der Regel essen wir vorher gemeinsam zusammen und schnacken über Gott und die Welt. Einige hat man seit dem letzten Auftritt ja auch nicht wieder gesehen und gesprochen.

Worauf freuen Sie sich beim Scheeßel-Tag schon besonders?

Nieger: Auf ein tolles Scheeßeler Publikum, eine schöne Bühne und viele Freunde und Bekannte im Publikum.