Fotos von Hurricane-Helfern: Bekannte Gesichter mit Lokalbezug

Scheeßel – Wer diese Woche das Glück hat, schon vor der Vernissage am Freitag um 18.30 Uhr einen Blick auf die neue Fotoausstellung im Kunstgewerbehaus zu erhaschen, dem blickt das ein oder andere bekannte Gesicht entgegen: Die Ärztin, die Notdienst macht, der Fahrer eines Entsorgungslasters, die älteren Herren, die bei der Rotenburger Tafel helfen oder der ehemalige Scheeßeler Pastor, der hier als Notfallseelsorger unterwegs ist.

Kein Wunder: Sie alle gehören zu den 47 „Local Heroes“, die als großformatige Schwarzweiß-Bilder die Wände zieren. Die „stillen Stars“ des Hurricane-Festivals zu verewigen, das war das Anliegen des Hamburger Fotografen und Kameramanns Mike Beims. Die Idee zu dem vom Heimatverein organisierten Projekt hatte der 64-Jährige, als er vor einigen Jahren nach langer Zeit der „Abstinenz“ mal wieder das Festival seiner Jugend besuchte. „An die Auflage von 1977 kann ich mich noch gut erinnern. „Mein Onkel war Polizist und nahm mich als Kind mit aufs Gelände, nachdem die Bühne abgefackelt worden war“, erinnert sich der Alt-Scheeßeler, „das hat bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Als er als Teil einer Filmcrew vor einigen Jahren wieder die Festivalluft am Eichenring einatmete – dazwischen lagen Besuche des Lollapaloozas mit den Töchtern und ein Ausflug nach Roskilde mit dem Motorrad –, fielen ihm die vielen Jugendlichen auf, die trotz Alkoholisierung friedlich feierten: „Das kenne ich so nicht.“

Per Zufall lief er bei einer Beerdigung in der alten Heimat Birgit Ricke, einer ehemaligen Nachbarin, über den Weg. Aus der gegenseitigen Frage: „Und was machst du so?“ wurde schnell der Entschluss, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Beims‘ Vorschlag, den vielen Helfern, die den reibungslosen Ablauf eines so großen Festivals erst ermöglichen, ein fotografisches Denkmal zu setzen, traf auf offene Ohren: „Auch die Finanzierung durch örtliche Sponsoren war überhaupt kein Thema“, stellte die Leiterin des Kunstgewerbehauses schnell fest.

Am ersten Festivaltag sei es eher schwierig gewesen, erinnert sich Beims an sein Eintauchen mit der Kamera ins Festivalgeschehen im vergangenen Juni, „zuerst waren die meisten eher reserviert.“ Den ursprünglichen Projektrahmen, ausschließlich Scheeßeler Gesichter zu porträtieren, erweiterte er schnell auf die umliegenden Dörfer, „und natürlich ist beispielsweise bei den Polizisten bestimmt auch mal jemand von außerhalb dabei.“ Ab dem zweiten Tag lief es besser, „die Leute waren unheimlich offen“. Rund die Hälfte derer, denen er von seinem Vorhaben erzählte und seine Gründe darlegte, willigte ein.

Ein Ersthelfer, der den Fotografen einige Stunden auf dem Quad über das Gelände fuhr und ihn einführte, erwies sich als Türöffner: „Das hat das Eis gebrochen.“ Die Szenen – vom Fahrer eines Entsorgungstrucks mit einer Rolle Toilettenpapier in der Hand über das Team der Notfallseelsorger bis zur Polizistin hoch zu Ross – seien nicht gestellt; für das Licht sorgten zwei mit schwarzen Tüchern bewaffnete Assistenten. Gleichwohl war es dem Vater dreier Töchter wichtig zu zeigen, dass die Menschen sich bewusst porträtieren lassen. Seine Empfindung: „Die Menschen hier sind top motiviert, hatten alle Spaß und sind stolz auf ihren Job.“

Ob die Ästhetik der so entstandenen Bilder vom Schaffen des vornehmlich in der Werbung tätigen Kreativschaffenden beeinflusst ist? „Meine sonstige Arbeit hat sich natürlich in der Professionalität und Schnelligkeit im Lichtsetzen niedergeschlagen.“ Ein Bereich, der ihm verwehrt blieb, war Backstage. „Schade, der hätte meinem 360-Grad-Blick gefehlt.“ Den Veranstalter oder die Gemeinde mit ins Boot zu holen, kam jedoch weder für ihn noch seine Auftraggeberin infrage: „Dieses Projekt sollte sich von unten heraus entwickeln“, erklärt Ricke.

Bewusst verzichtete er auf vorherige Recherchen: „Ich habe die Menschen fotografiert, denen ich begegnet bin und die sonst im Hintergrund sind – klar idealisiere und überhöhe ich sie auch.“ Dass dieses unermüdliche ehrenamtliche Engagement die Voraussetzung für das Gelingen der kommerziellen Veranstaltung bildet, während der Ort spätestens seit dem Supermarkt auf dem Gelände nur noch wenig konkret profitiert, stand für den Hamburger nicht im Fokus: „Ich habe bewusst nicht bewertet. Wenn Leute sich ehrenamtlich engagieren, finde ich das gut, das formt den Charakter. Und wenn die Veranstalter damit Geld verdienen, ist das okay.“ Dazu Museumsdirektor Nils Meyer: „Wir sind gespannt, welche Gespräche die Vernissage auslöst. Wenn die Diskussion in Richtung Kommerzialisierung geht, ist das auch in Ordnung.“ Schon wegen des starken Lokalbezugs vermuten er und Ricke ein großes Interesse.

Schon jetzt lohnt es sich, auch die Finissage am 17. Mai um 18.30 Uhr im Hinterkopf zu behalten – dann werden die Werke zugunsten der Arbeit des Heimatvereins von Radio-Bremen-Urgestein Otmar Willi Weber, der hier ebenfalls bereits mit einer Fotoausstellung vertreten war, versteigert.

hey