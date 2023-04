Bei den Jeersdorfer Altglascontainern ist keine Einigung in Sicht

Von: Ulla Heyne

Teilen

Dieser Anblick im Luhner Weg gehört der Vergangenheit an. Am Mittwoch wurden die Altglascontainer vom Entsorgungsunternehmen entfernt. © heyne

Seit Wochen werden die Glascontainer, die am Luhner Weg beim SV-Jeersdorf-Vereinsgelände stehen, nicht geleert. Das beauftragte Unternehmen fährt dort nicht mehr vor, da ihm zuvor ein Schaden an der Straße in Rechnung gestellt wurde. Der Sachverhalt wird von der Versicherung des Unternehmens geprüft, eine Lösung ist noch unklar.

Jeersdorf – Überquellende Glascontainer, die seit Wochen nicht geleert wurden, dazu noch beschädigte Straßen von den vorigen Abholungen – Jeersdorfer Bürger machten sich ihren Ärger über die Situation am Luhner Weg beim SV-Jeersdorf-Vereinsgelände beim Ortsrat, aber auch in den sozialen Medien Luft: „Das ist ein Schandfleck für den Verein, das darf so nicht sein“, so ein Kommentar aus den Reihen der Bürger.

Es gab schon eine Begehung vor Ort

Uwe Gundlach vom Fachbereich Bau und Planung klärte auf: „Die Kompetenz liegt beim Landkreis“, so der Vertreter der Bürgermeisterin, und dort sei das Problem der fehlenden Abholung wie auch der Fahrbahnbeschädigung – zurückzuführen auf das fehlende Unterlegen von Druckverteilerplatten für die Druckstempel – bekannt. Es habe bereits eine Begehung vor Ort gegeben mit der Ausweisung von zwei Alternativstandorten auf dem Sportplatz, das Unternehmen habe sich zu den Lösungsangeboten bisher nicht geäußert. Die Gemeinde sei fast täglich im Kontakt mit dem Landkreis, „wir fahren täglich hin und beobachten die Situation“, so Gundlach. Das koste viel Zeit und Energie, das Ergebnis sei nicht befriedigend.

Die bei der Leerung entstandenen Straßenschäden: ein Fall für die Versicherung. © Ulla Heyne x

Für das Aussparen des Luhner Wegs bei der Leerung der Altglascontainer hat das beauftragte Unternehmen Karl Meyer aus Stade einen guten Grund: Ihm wurde die Beschädigung der Straße in Rechnung gestellt. „Hier gibt es aktuell eine Prüfung von der Versicherung. Somit ist die Straße aus unserer Sicht – und durch den Schaden auch nachweislich – nicht geeignet“, so ein Unternehmenssprecher. Eine Sprecherin des Landkreises äußert sich dazu wie folgt: „Es gibt aktuell unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Straßenbaulastträger, der Gemeinde Scheeßel, und dem beauftragten Entsorgungsunternehmen Karl Meyer Umweltdienste, ob die Altglascontainerleerungen technisch korrekt ausgeführt werden. Ursache sind Straßenschäden, die seit der Fahrbahnsanierung an diesem Standort durch die Leerung aufgetreten sind. Dabei handelt es sich um sogenannte Stempeleindrücke in der Fahrbahndecke. Die Schadensprüfung durch die Versicherung ist noch nicht abgeschlossen.“

Kurioserweise war der gegenwärtige Standort ausgewählt und vom SV Jeersdorf, der die Stellfläche für die Container für kleines Geld an die Gemeinde vermietet, gepflastert worden, weil der ursprüngliche Standort auf dem Parkplatz selbst vom Unternehmen nach einiger Zeit ebenfalls abgelehnt worden war. „Der vorherige Standort auf dem Parkplatz des Sportvereins hätte zu einer Beschädigung unseres Fahrzeugs geführt und war deshalb aus damaliger Sicht ebenfalls nicht geeignet“, äußert sich der Sprecher des Entsorgungsunternehmens.

Standorte eignen sich nicht

Bei der Gemeinde Scheeßel hat man sich gemeinsam mit dem SV Jeersdorf im Rahmen einer Begehung bereits Gedanken über Standortalternativen gemacht und diese dem Unternehmen vorgeschlagen. „Die beiden vorgeschlagenen Standorte eignen sich aufgrund der dortigen Bodenbefestigung (Schotter) nicht für eine Entleerung mit unseren Fahrzeugen“, so der Unternehmenssprecher. Man habe selbst ebenfalls einen Alternativstandort an der Appelchaussee vorgeschlagen; „Dieser wird derzeit von der Gemeinde Scheeßel geprüft.“ Bei der Suche nach einem alternativen Standort gemeinsam mit der Gemeinde sei man selbstverständlich auch zu einem Termin vor Ort bereit.

Wie es vor Ort weitergeht? Bürger sollen nach Aussage der Landkreissprecherin den Standort Luhner Weg in Jeersdorf nicht mehr zufahren, sondern auf die anderen Standorte, zum Beispiel in Scheeßel an der Industriestraße, Westerholz oder Westeresch ausweichen. Am Mittwoch wurden die Altglascontainer vom Unternehmen bis zur Schadensprüfung der Versicherung abgeholt. Der von Bürgern rund um die Container abgeladene Müll ist geblieben.