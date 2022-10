Beekeschule Scheeßel bietet Orientierung beim Berufswegparcours

Von: Ulla Heyne

Digitales Dating auch für den Job: Per App des Veranstalters vergeben die Jugendlichen Likes für Unternehmen. © Heyne

Zum ersten Mal hat in der Scheeßeler Beekeschule ein Berufswegparcours stattgefunden. Fast 100 Neunt- und Zehntklässler informierten sich praxisbezogen darüber, welcher Beruf möglicherweise für sie geeignet wäre.

Scheeßel – Donnerstagvormittag in der Aula der Beekeschule. Fast könnte die lustige Jagd in Kleingruppen nach Kugelschreibern, Beuteln im Kuhfleckendesign und Gummibärchen in Form von Radladern darüber hinwegtäuschen, dass es hier für rund 100 Schüler um nicht weniger geht als ihre berufliche Zukunft. 15 regionale und überregionale Unternehmen stellten sich beim ersten Berufswegparcours den Schülern der neunten und zehnten Klassen und somit potenziellen Praktikanten und Auszubildenden vor.

Berufsmessen sind nicht eben neu – an der Scheeßeler Oberschule war die letzte vor sechs Jahren über die Bühne gegangen. „Damals noch von der Handwerkskammer Rotenburg organisiert und daher mit klarem Fokus auf entsprechende Berufe“, erklärt Lehrer Sönke Holsten. Er ist für die Organisation der Berufsorientierung verantwortlich. Heute ist die Bandbreite der vorgestellten Berufsfelder größer – sie reicht vom Finanzbeamten bis zur Fachkraft für Lagerlogistik. Der Parcours heute ist ein Baustein, neben drei Praktika und einer Potenzialanalyse. Dass die Rotenburger Firma „Up Consult“ erstmals als Ausrichter an Bord ist, ist für ihn ein Win-Win: „Als Schule kostet uns das nichts, es wird komplett organisiert und die Firmen können sich entsprechend präsentieren.“

20-minütige Präsentationen

Diese Gelegenheit wird von letzteren gern genutzt – der Fachkräftemangel macht vor so gut wie keiner Branche halt. So werben die ansässigen Apotheken an Seite mit Bundeswehr, den Rohrhalterungs-Experten Lisega oder dem Deutschen Milchkontor um Arbeitskräfte von morgen – und lassen sich für ihre 20-minütigen Präsentationen vor Kleingruppen einiges einfallen. Desinfektionscheck mit UV-Licht am Stand der Aller-Weser-Kliniken, Sicherungswechsel draußen am Trecker von Atlas von der Wehl, Reifenwechsel und Ölstandskontrolle beim Wagen von Autohaus Holst – je praktischer es zugeht, desto größer die Chance, bei den Schülern im Gedächtnis zu bleiben. Wachtelhof-Chef Philipp Lennartz lässt Gewürze raten und mischt mit den Schülern Cocktails nach Wahl – das kommt an. Selbst der Rotenburger Gourmettempel kann nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzen, die Zeiten, wo Arbeitgeber die Auswahl hatten, sind vorbei. „Einige halten nur einige Wochen durch oder erscheinen am ersten Tag gar nicht erst“, berichtet Lennartz.

Azubis in der ersten Reihe

An vielen Ständen stehen Azubis in der ersten Reihe: „Sie sprechen mit den Schülern eher auf Augenhöhe“, hat Martin Cziosszek von Atlas von der Wehl festgestellt. Wieder ein Win-Win, findet Teamleiter Elektrotechnik Bernd Bastein vom DMK aus Zeven: „Hier wachsen unsere Azubis an ihrer neuen Aufgabe.“ So auch beim Autohaus Holst: Simon Buchmeier und René Grönke, im dritten und vierten Lehrjahr und heute zum ersten Mal „auf der anderen Seite“ dabei, haben ihren Berufsweg selbst über Berufsmessen gefunden. Ihre lockeren Sprüche kommen an: Einige Schüler haben sich drinnen, wo die kaufmännischen Berufe vorgestellt werden, schon ein Formular für ein Praktikum abgeholt.

Auch Lennartz hat bereits eine Praktikumsanwärterin – „schon deshalb hat sich der Aufwand heute gelohnt“, findet er. Schüler Pascal Maraun, mit seiner Gruppe gerade am Stand des Land- und Baumaschinenherstellers aus Lauenbrück, trifft hier seinen zukünftigen Praktikumsherren: seinen Praktikumsplatz bei Atlas hatte er schon über die Popup-Days, einem Pilotprojekt, gefunden. „Bei den zwei Tagen hier hat er sich gut angestellt“, bescheinigt ihm Personaler Cziossek. Vielen Jugendlichen fehle die Orientierung, hat er festgestellt. „Corona hat eine Lücke gerissen, gerade durch die fehlenden Praktika.“ Er ist begeistert, wie breit gefächert das Angebot heute ist: „Da ist für jeden etwas dabei!“

„Likes“ auf der App

Das findet auch Nela Fitschen. Die Neuntklässlerin hat noch keinen konkreten Beruf vor Augen, „das ist heute gut für die Orientierung für einen Praktikumsplatz.“ Angetan war sie vom Wachtelhof und JBS – auch drei weiteren Firmen hat sie ein „Like“ auf der App des Veranstalters gegeben. Denn die Vernetzung über das eigens entwickelte Tool ist Teil des Konzepts – hier können Schüler und Unternehmen unkompliziert Rückmeldungen geben und Kontakt aufnehmen. Tipps und Tricks bei der Benutzung gibt’s vor Ort von „Up Consulting“-Vertreterin Martina Schmieta-Rautmann. Sie erläutert den Jugendlichen, worauf sie beim Erstellen ihrer Profile achten müssen, aber auch, wie wichtig die letzten drei Zeugnisse sind oder warum unentschuldigte Fehltage ein No-Go sind. „Für viele ist das Thema Bewerbung noch in weiter Ferne“, hat die Uelzenerin festgestellt. Wer aber auf sein Abschluss-Zeugnis warte, verpasse womöglich den Traumbetrieb.

Einziger Wermutstropfen in diesen geballten vier Stunden beruflicher Zukunftsmusik: Die Fragen der Schüler halten sich, da sind sich alle Aussteller einig, in Grenzen. Das mag auch an der Struktur des Parcours liegen: Die Kleingruppen arbeiten die Stände in 20-Minuten-Einheiten ab, eine Wahlmöglichkeit haben sie nicht. „Für uns wird erst das Speeddating interessant, da kommen dann die, die wirklich Interesse haben“, meint Hauptfeldwebel Patrick Bumberger von der Karriereberatung der Bundeswehr. Das Durchlaufen auch vermeintlich nicht in Frage kommender Bereiche ist allerdings Konzept, wie Mit-Organisatorin Schmieta-Rautmann erläutert: „Mindestens die Hälfte hat heute die Chance auch genutzt, über den Tellerrand zu schauen und hat jetzt eine Idee, was es sonst noch so gibt.“